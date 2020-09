Pentagón stiahne z Iraku viac ako 2000 amerických vojakov

Washington/Bagdad 9. septembra (TASR) - Americké ministerstvo obrany v priebehu septembra stiahne z Iraku viac ako 2000 svojich vojakov. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na vysokopostaveného generála armády Spojených štátov.



"Po konzultácii a v spolupráci s irackou vládou a našimi koaličnými partnermi sa Spojené štáty rozhodli počas septembra znížiť počet našich vojakov v Iraku zo zhruba 5200 na 3000," povedal v Bagdade veliteľ Centrálneho velenia armády Spojených štátov (USCENTCOM) Kenneth McKenzie.



Zároveň dodal, že toto rozhodnutie vyplýva z presvedčenia, že iracké bezpečnostné sily sú už v súčasnosti schopnejšie vykonávať samostatné vojenské operácie.



Generál zdôraznil, že USA budú naďalej podporovať irackú armádu v boji proti teroristickej organizácii Islamský štát (IS), ktorá stále operuje na viacerých miestach Iraku. Spojené štáty sú podľa McKennetha stále odhodlané naplniť v Iraku svoj "primárny cieľ", a to zanechať Irak v takom stave, aby krajina dokázala ubrániť svoju zvrchovanosť bez pomoci zvonku.



V ďalších dňoch by malo nasledovať obdobné americké vyhlásenie o Afganistane, píše agentúra AP. Zníženie počtu vojakov v Iraku a Afganistane bolo jedným z Trumpových prísľubov, s ktorým išiel do predchádzajúcich prezidentských volieb v roku 2016. Ďalšie prezidentské voľby v USA sa budú konať v novembri a Trump sa v nich uchádza o znovuzvolenie.



V Afganistane sa v súčasnosti nachádza približne 8600 amerických vojakov. Tí tam pôsobia v súlade s bilaterálnou zmluvou, ktorú vo februári podpísali USA s militantným hnutím Taliban.