Pentagón stiahol z Los Angeles 2000 príslušníkov Národnej gardy

Los Angeles 16. júla (TASR) - Pentagón v utorok oznámil, že z ulíc Los Angeles stiahne 2000 príslušníkov Národnej gardy, čo predstavuje takmer polovicu nasadených vojakov, ktorých do mesta vyslal americký prezident Donald Trump v reakcii na protesty proti raziám imigračného úradu (ICE). TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.



„Vďaka našim vojakom, ktorí odpovedali na výzvu, je bezprávie v Los Angeles na ústupe,“ uviedol vo vyhlásení hlavný hovorca Pentagónu Sean Parnell. Nebolo však bezprostredne jasné, čo viedlo k náhlemu ukončeniu 60-dňového nasadenia, ani to, ako dlho zostanú zvyšné jednotky v danej oblasti.



Trump pôvodne začiatkom júna vyslal do Los Angeles v štáte Kalifornia približne 4000 vojakov Národnej gardy a 700 príslušníkov námornej pechoty s cieľom potlačiť protesty, ktoré tam vypukli proti raziám imigračných úradov zameraným proti nelegálnym migrantom. Biely dom ich označil za „bežné deportačné operácie“.



Americký prezident nariadil nasadenie amerických vojakov v uliciach Los Angeles, napriek nesúhlasu guvernéra Kalifornie Gavina Newsoma, ktorý následne požiadal súd, aby toto rozhodnutie zablokoval.



Sudca federálneho súdu pôvodne rozhodol, že Trump konal protizákonne, keď nasadil vojakov napriek Newsomovmu nesúhlasu a prezidentovi nariadil aby kontrolu nad Národnou gardou v Kalifornii vrátil do rúk štátu. Odvolací súd však následne, toto rozhodnutie dočasne pozastavil.