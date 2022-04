Pentagón: Ukrajina dostala od spojencov bojové lietadlá a diely

Washington 20. apríla (TASR) - Na Ukrajinu boli od jej spojencov doručené bojové lietadlá, ako aj súčiastky na opravu poškodených lietadiel s cieľom posilniť vzdušné sily krajiny brániacej sa proti ruskej vojenskej agresii. Oznámilo to v utorok americké ministerstvo obrany, ktoré však odmietlo spresniť počet lietadiel, ich typ, ako aj to, z ktorej krajiny pochádzajú. TASR prevzala správu z agentúr AFP a Reuters.



Ukrajinské sily "majú práve teraz k dispozícii viac stíhacích lietadiel s pevnými krídlami ako pred dvoma týždňami," povedal novinárom hovorca Pentagónu John Kirby. Ako poznamenal, Spojené štáty "pomohli s prepravou niektorých dodatočných náhradných dielov", avšak "netransportovali celé lietadlo".



Kirby naznačil, že dodané lietadlá sú ruskej výroby. "Iné krajiny, ktoré majú skúsenosti s takýmito typmi lietadiel im (ukrajinským silám) dokázali pomôcť uviesť do prevádzky viac lietadiel," povedal.



Kyjev už niekoľko týždňov žiada západných spojencov, aby mu poskytli stíhačky MiG-29, ktoré ukrajinskí piloti vedia ovládať a viaceré východoeurópske krajiny ich majú k dispozícii.



Začiatkom marca sa diskutovalo o možnom presune takýchto lietadiel z Poľska, avšak Washington tento plán odmietol pre obavy, že Moskva tento krok bude považovať za priame zapojenie Severoatlantickej aliancie do vojenského konfliktu na Ukrajine.