Pentagón: Ukrajina môže pri sebaobrane používať rakety hlbšie v Rusku

Washington 21. júna (TASR) – Ukrajinská armáda môže použiť rakety dlhšieho doletu od USA na zasiahnutie cieľov v Rusku aj mimo frontových línií pri Charkovskej oblasti, ak koná v sebaobrane. Uviedol to predstaviteľ amerického ministerstva obrany (Pentagón), informuje TASR podľa piatkovej správy agentúry AP.



Prezident USA Joe Biden pôvodne zmiernil obmedzenia na použitie americkej munície Ukrajinou, aby dokázala ubrániť svoje druhé najväčšie mesto Charkov pred silnou paľbou ruských rakiet. Od začiatku ruskej invázie v roku 2022 Spojené štáty nepovoľovali Kyjevu použitie zbraní, ktoré mu dodali, proti cieľom na území Ruska. Dôvodom boli obavy z ďalšej eskalácie vojny.



Rusko ostreľuje ukrajinské ciele spoza svojej hranice a svoje územie považuje za bezpečnú zónu, uviedol hovorca Pentagónu Pat Ryder. "Keď vidíme, že tieto sily vykonávajú takéto operácie spoza hranice, vysvetlili sme, že Ukrajina môže a má právo paľbu opätovať, aby sa bránila," povedal vo štvrtok novinárom.



"Nie je to o geografii. Je to o zdravom rozume," uviedol ďalší hovorca rezortu Charlie Dietz. "Ak Rusko útočí alebo sa chystá útočiť zo svojho územia na Ukrajinu, dáva zmysel povoliť Ukrajine vrátiť úder silám, ktoré na ňu útočia spoza hranice," dodal.



Dietz doplnil, že ukrajinské sily môžu použiť systémy protivzdušnej obrany dodané Spojenými štátmi na zostrelenie ruských lietadiel, aj keď sú v ruskom vzdušnom priestore, ak sa chystajú strieľať do ukrajinského vzdušného priestoru.