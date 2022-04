Pentagón: Ukrajinci dostanú ďalšie Javeliny aj drony Switchblade

Washington/Kyjev 13. apríla (TASR) - Americké ministerstvo obrany v stredu uviedlo, že ukrajinská armáda by mala do štvrtka dostať ďalšie kusy protitankového raketového kompletu Javelin. Okrem toho USA ešte tento týždeň dokončia dodávku 100 bezpilotných lietadiel typu Switchblade. Informovala o tom agentúra AP.



Televízia CNN v tejto súvislosti informovala o tom, že Pentagón skúma možnosti, ako môže vycvičiť viac ukrajinských vojakov na používanie dronov Switchblade. Výcvik by podľa nemenovaného vysokého predstaviteľa Pentagónu mohli robiť americkí vojaci, ktorí boli nasadení vo východnom krídle NATO. Ide však len o jeden zo zvažovaných scenárov a konečné rozhodnutie podľa nemenovaného zdroja zatiaľ nepadlo.



AP spresnila, že konkrétne trasy používané na presun americkej vojenskej techniky a munície na Ukrajinu sú z bezpečnostných dôvodov tajné, avšak základný proces prepravy materiálu je známy. Americké vojenské dopravné lietadlá náklad vyložia "vo východnej Európe". Zbrane, munícia a ďalšie potreby sú následne naložené na nákladné autá a ukrajinskí vojaci ich odvezú na Ukrajinu. Hovorca Pentagónu John Kirby ešte v utorok uviedol, že takto prepravovaný materiál sa dostane k jednotkám v teréne do 48 hodín od vstupu na Ukrajinu.