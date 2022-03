Pentagón: Ukrajinci prechádzajú v niektorých oblastiach do protiútoku

Washington/Kyjev 22. marec (TASR) - Ukrajinská armáda začala v niektorých oblastiach prechádzať do ofenzívy aj napriek tomu, že už takmer štyri týždne čelí ruskej agresii. V utorok to uviedol hovorca Pentagónu John Kirby, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Ukrajinci, ktorí sú podporovaní dodávkami zbraní zo Západu, vytláčajú ruských vojakov z miest, ktoré predtým obsadili – ide napríklad o mesto Mykolajiv na juhu krajiny, povedal Kirby. Dodal, že "v posledných dňoch sme boli svedkami rastúceho počtu takýchto prípadov".



Kirby odmietol potvrdiť tvrdenia ukrajinských predstaviteľov, že ukrajinské sily vybojovali späť najmenej jedno mesto. Podľa Kirbyho by to však bolo "v súlade s ich spôsobom boja a spôsobilosťami".



Hovorca Pentagónu súhlasí s analytikmi tvrdiacimi, že ruské vojská na Ukrajine uviazli. "Míňa sa im palivo a potraviny," povedal Kirby a dodal, že Rusi nevykonávajú svoje operácie tak, ako by to robila moderná armáda. Uviedol, že Rusi majú problém v komunikácii medzi vzdušnými a pozemnými jednotkami a v niektorých prípadoch dokonca komunikovali telefonicky.



Podľa Kirbyho sú ruskí vojaci frustrovaní, keďže nedokázali prevziať kontrolu nad oblasťami okolo Chersonu a Melitopolu.



Ruská invázia na Ukrajinu začala 24. februára a útoky Moskvy zdevastovali niekoľko ukrajinských miest. AFP uvádza, že mnoho analytikov nevidí jasné východisko z tohto konfliktu.