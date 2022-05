Pentagón: Ukrajincov proti ich vôli odvádzajú do Ruska

Washington 10. mája (TASR) - Z náznakov, ktoré zaznamenalo americké ministerstvo obrany, vyplýva, že Ukrajinci sú počas ruskej vojenskej invázie na Ukrajine násilne odvádzaní zo svojej vlasti a posielaní do Ruska. TASR správu prevzala z agentúry AFP, ktorá sa odvolala na hovorcu Pentagónu Johna Kirbyho.



"Neviem povedať, koľko je táborov, alebo ako vyzerajú," uviedol pre novinárov v pondelok Kirby. "Máme však náznaky, že Ukrajinci sú proti svojej vôli odvádzaní do Ruska," dodal hovorca Pentagónu. Zároveň uviedol, že takéto konanie je hanebné a nezodpovedá správaniu zodpovednej veľmoci.



O podozreniach súvisiacich s násilným odvádzaním civilného obyvateľstva Ukrajiny z obsadených území do Ruska predtým informoval aj samotný Kyjev. Podľa ukrajinskej ombudsmanky Ľudmyly Denisovovej bolo do Ruska doposiaľ odvedených z Ukrajiny už takmer 1,2 milióna ľudí vrátane asi 200.000 detí.



Odvádzanie Ukrajincov do Ruska, a to často do izolovaných oblastí krajiny s nepriaznivou ekonomickou situáciou, je podľa Kyjeva ďalšou známkou toho, že ruský prezident Vladimir Putin odmieta akceptovať ukrajinskú zvrchovanosť.



Kirby odmietol označiť odvádzanie Ukrajincov do Ruska za etnické čistky, pričom zdôraznil, že Pentagónu neprináleží robiť takéto závery. Hovorca amerického ministerstva obrany však uviedol, že existujú dôkazy o "ruskej brutalite" v čase vojny.