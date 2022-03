Pentagón: Ukrajinské sily spustili protiofenzívu v Chersone

Washington 25. marca (TASR) - Ukrajinské sily spustili protiofenzívu v meste Cherson, jedinom veľkom meste Ukrajiny, ktoré od začiatku invázie ovládli ruské jednotky. Povedal to v piatok vysokopostavený predstaviteľ obrany Spojených štátov s tým, že ruské sily nemajú už nad mestom úplnú kontrolu. TASR informuje na základe správ agentúry AFP a stanice Sky News.



Mesto Cherson ležiace na juhu Ukrajiny, bolo prvým spomedzi väčších miest, nad ktorým Rusko získalo kontrolu, a to už počas prvého týždňa invázie. Moskva spustila vojenskú ofenzívu na Ukrajine 24. februára.



"Nemôžeme presne povedať, kto má nad Chersonom kontrolu, ale podstatné je, že sa nezdá byť pevne pod ruskou kontrolou, ako to bolo predtým," povedal novinárom pod podmienkou anonymity uvedený americký predstaviteľ. "Ukrajinci sa usilujú znovuzískať Cherson," dodal s tým, že tam prebiehajú ťažké boje.



Ak by Rusko stratilo kontrolu nad strategicky dôležitým Chersonom ležiacim pri ústí rieky Dneper, znamenalo by to pre Moskvu podľa Pentagónu veľký úder a skomplikovalo by to prípadné ruské snahy o dobytie Odesy, dôležitého prístavného mesta na pobreží Čierneho mora.



"Bol by to značný vývoj, čo sa týka vojny v južnej časti (Ukrajiny), o tom niet pochýb," dodal citovaný predstaviteľ Pentagónu.



Kremeľ tvrdenia, že by stratil plnú kontrolu nad Chersonom, odmietol.