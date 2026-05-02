Pentagón: USA stiahnu z Nemecka 5000 vojakov
Autor TASR
Washington 2. mája (TASR) - Spojené štáty stiahnu 5000 vojakov z Nemecka, oznámil v piatok Pentagón. Americký prezident Donald Trump vo štvrtok uviedol, že USA zvažujú takýto krok. TASR o tom informuje podľa správ agentúry Reuters a stanice Sky News.
„Očakávame, že stiahnutie bude dokončené v priebehu nasledujúcich šiestich až dvanástich mesiacov,“ uviedol vo vyhlásení hovorca Pentagónu Sean Parnell.
„Toto rozhodnutie nasleduje po dôkladnom preskúmaní rozmiestnenia síl v Európe zo strany ministerstva a je prijaté s ohľadom na požiadavky danej oblasti operácií a podmienky na mieste,“ dodal.
Trump vo svojom štvrtkovom príspevku na platforme Truth Social avizoval, že USA v tejto záležitosti čoskoro dospejú k rozhodnutiu. Len v utorok pritom kritizoval nemeckého kancelára Friedricha Merza za jeho výroky o amerických útokoch na Irán. Merz podľa Trumpa „nevie, o čom hovorí“ a nečudo, že sa „Nemecku vedie tak zle čo sa týka ekonomiky aj iných oblastí“, napísal.
Vysokopostavený predstaviteľ amerického ministerstva obrany, ktorý hovoril pod podmienkou zachovania anonymity, povedal, že nedávna nemecká rétorika bola „nevhodná a nepomohla situácii“. „Prezident oprávnene reaguje na tieto kontraproduktívne poznámky,“ konštatoval.
Nemecko je podľa Reuters najväčšou „základňou“ americkej armády v Európe s približne 35.000 vojakmi v aktívnej službe a slúži ako kľúčové výcvikové centrum.
Šéf nemeckej diplomacie Johann Wadephul vo štvrtok uviedol, že Nemecko je pripravené na prípadné zníženie počtu amerických vojakov v krajine. Konštatoval, že je „pokojný“ v súvislosti s myšlienkou menšieho počtu vojakov USA v Nemecku a dodal, že veľké americké základne v krajine „vôbec nie sú predmetom diskusie“. Ako príklad uviedol leteckú základňu Ramstein, ktorá má „nenahraditeľnú“ funkciu pre Washington aj Berlín.
AFP konštatuje, že Trump počas svojho predchádzajúceho, ale i súčasného funkčného obdobia hrozil znížením počtov amerických vojakov v Nemecku a ďalších európskych krajinách, pričom tvrdil, že chce, aby Európa prevzala väčšiu zodpovednosť za svoju obranu namiesto toho, aby sa spoliehala na USA.
