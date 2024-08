Pentagón: USA uzavreli dohodu so strojcom útokov z 11. septembra 2001

Washington 1. augusta (TASR) – USA dosiahli dohodu s tromi osobami obvinenými z teroristických útokov z 11. septembra 2001. Jedným z trojice je aj ich strojca Chálid Šajch Muhammad, informoval v stredu Pentagón. TASR informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters.



Trojica mužov je zadržiavaná na americkej vojenskej základni Guantanámo na Kube. Podľa agentúry Reuters súhlasili zadržiavaní s doživotným trestom odňatia slobody.



"Podrobnosti a podmienky dohody uzatvorenej pred procesom v súčasnosti nezverejňujeme," uviedol Pentagón vo vyhlásení.



Spojené štáty sa 11. septembra 2001 stali terčom najkrvavejších teroristických útokov vo svojich dejinách, pri ktorých zahynulo takmer 3000 ľudí z 93 krajín a približne 6000 utrpelo zranenia.



Islamisti z teroristickej siete al-Káida zaútočili v štyroch dopravných lietadlách na ciele v Spojených štátoch. Dve lietadlá narazili do budov Svetového obchodného centra (World Trade Center, WTC) v New Yorku, tretie do budovy Pentagónu vo Washingtone a štvrté sa zrútilo v štáte Pensylvánia.



Americký prezident George W. Bush vyhlásil po útokoch vojnu terorizmu. Necelý mesiac po útokoch sa začala medzinárodná operácia Trvalá sloboda ako odpoveď USA a ich spojencov na atentáty. Tá 2. mája 2011 vyústila do likvidácie vodcu teroristickej siete al-Káida Usáma bin Ládina v jeho vile v pakistanskom Abotabáde.