USA zaútočili dronom na člena IS v Afganistane, údajne ho usmrtili

Prezident Spojených štátov Joe Biden, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Washington 28. augusta (TASR) - Armáda Spojených štátov zaútočila v sobotu na teroristickú organizáciu Islamský štát (IS) v Afganistane. Ide o odvetu za smrteľný štvrtkový samovražedný útok na letisku v hlavnom meste Kábul. Informovali o tom agentúry AP a AFP s odvolaním sa na ministerstvo obrany USA (Pentagón).Americká armáda vykonala útok dronom na "" odnože IS operujúcej na území Afganistanu, známej pod skratkou IS-K alebo ISIS-K, ktorá sa priznala k útoku na kábulskom letisku." povedal hovorca Centrálneho velenia armády USA Bill Urban vo vyhlásení. Dodal, že nie sú hlásené nijaké obete z radov civilistov.Nebolo jasné, či usmrtený člen IS bol zapojený konkrétne do plánovania štvrtkového bombového útoku, poznamenala AP. Ten si vyžiadal podľa stanice BBC najmenej 90 obetí a 150 zranených. Údaje o presnom počte obetí sa však rôznia. Panarabská stanica al-Džazíra však píše o najmenej 110 obetiach. Americká stanica CBS informovala o najmenej 170 zabitých. Afganské hnutie Taliban uviedlo, že pri útoku zomrelo najmenej 28 jeho členov. Pri útokoch zahynulo i 13 amerických vojakov a ďalších 18 utrpelo zranenia.Pôvodné správy síce hovorili o dvoch bombových útokoch, avšak podľa piatkového vyhlásenia Pentagónu pred bránou letiska došlo len k jednej explózii, ktorú vykonal samovražedný atentátnik.Americký prezident USA Joe Biden vo štvrtok oznámil, že nariadil vojenským veliteľom vypracovať operačné plány na útoky na vedenie, majetok a zariadenia IS. "" prisľúbil.Spojené štáty zároveň opätovne vyzvali svojich občanov, aby "" opustili brány letiska, pretože stále hrozí závažné nebezpečenstvo.