Pentagón varuje pred oživením Islamského štátu v Sýrii

Správa o oživení IS sa objavila necelých päť mesiacov po tom, ako prezident USA Donald Trump vyhlásil, že kalifát bol na 100 percent porazený.

Washington 7. augusta (TASR) - Teroristická skupina Islamský štát (IS) posilňuje svoju pozíciu a kapacity v Iraku a oživuje svoju činnosť v Sýrii. Uvádza sa to v správe generálneho inšpektora ministerstva obrany USA, ktorý pripravuje pravidelné správy o postupe operácie Inherent Resolve (Bytostné odhodlanie) zameranej na boj proti IS.



Ako v noci na stredu informovala televízia CNN, v sprievodnom dokumente k správe jej spoluautor, zástupca generálneho inšpektora Glenn Fine, píše, že IS síce prišiel o kalifát, ktorý vyhlásil na území Sýrie a v časti Iraku, ale napriek tomu posilňuje svoje kapacity na vykonávanie povstaleckých aktivít v Iraku. Správa konštatuje, že tento štvrťrok došlo k oživeniu aktivít IS aj v Sýrii.



Štvrťročná správa sa týka obdobia od 1. apríla 2019 do 30. júna 2019.



Fine v sprievodnom liste k správe konštatuje, že "znížená prítomnosť amerických síl viedla k oslabeniu podpory, ktorú majú k dispozícii jednotky (amerických) partnerov v Sýrii, v období, keď potrebujú viac výcviku a vybavenia, aby mohli reagovať na oživenie Islamského štátu."



Správa upozorňuje, že "americké sily majú obmedzenú schopnosť udržať oslobodené oblasti."



Podľa správy je IS aktívny aj v sýrskom utečeneckom tábore al-Haul. "IS pravdepodobne pracuje na nábore nových členov z veľkého počtu vnútorne vysídlených ľudí žijúcich v tábore," zdôrazňuje generálny inšpektor.



Správa o oživení IS sa objavila necelých päť mesiacov po tom, ako prezident USA Donald Trump vyhlásil, že kalifát bol na 100 percent porazený.



Nová správa však uvádza, že čiastočné stiahnutie niektorých amerických jednotiek zo Sýrie už ovplyvnilo boj proti zvyškom IS. Sťažilo napríklad poskytovanie poradenstva miestnym spojencom priamo na mieste a zbavuje USA možnosti monitorovať potenciálne náborové zóny, ktoré by skupine umožnili doplnenie bojovníkov do jej radov.



Trump vlani 19. decembra vyhlásil, že americké sily už porazili Islamský štát v Sýrii a "teraz nastal čas, aby sa vrátili domov". Predpokladalo sa, že k tomu dôjde do 100 dní. Vo februári tohto roku sa však objavila v médiách informácia, že rozhodujúcim faktorom pri odsune bude situácia v teréne.



V súvislosti s ňou úradníci Pentagónu vyjadrili v posledných dňoch obavy, že potenciálny turecký vojenský vpád zameraný na kurdských spojencov Američanov v severovýchodnej Sýrii by mohol oslabiť boj proti IS.



Takúto operáciu vedenie Turecka navrhovalo opakovane a Spojené štáty ju sústavne označujú za "neprijateľný" krok. Vyjadrujú pritom obavy, že americký personál by sa mohol dostať do krížovej paľby a že zadržiavaní príslušníci IS by mohli vo vzniknutom chaose ujsť.



IS predstavuje výzvu aj v Iraku, kde minulý mesiac americká vojenská koalícia uskutočnila 33 náletov alebo delostreleckých útokov zameraných na bojovníkov, budovy, tunely, zbrane či vozidlá Islamského štátu.