Pentagón: Vojaci KĽDR sa už zapojili do bojov v ruskej Kurskej oblasti

Washington 16. decembra (TASR) - Jednotky severokórejskej armády sa už zapojili do bojov proti ukrajinským vojakom nasadeným v ruskej Kurskej oblasti, ktorej časť od augusta kontroluje Kyjev. Uviedlo to v pondelok americké ministerstvo obrany (Pentagón), píše TASR podľa agentúry Reuters.



"Podľa našich odhadov sa severokórejskí vojaci zapojili do bojov v Kursku... máme náznaky, že viacerí boli vyradení z boja," ozrejmil hovorca Pentagónu Pat Ryder. Uviedol však, že nemá informáciu o presnom počte strát na strane severokórejskej armády.



Ukrajinské velenie v pondelok uviedlo, že v bojoch v Kurskej oblasti na západe Ruska prišlo cez uplynulý víkend o život alebo bolo zranených najmenej 30 severokórejských vojakov.



Pentagón sa k prítomnosti severokórejských vojakov vyjadril krátko po tom, čo desať západných štátov vrátane USA a EÚ opätovne odsúdili zapojenie Severnej Kórey (KĽDR) do vojny na Ukrajine. Priamu podporu ruskej agresie zo strany Pchjongjangu označili za "nebezpečné rozšírenie konfliktu s vážnymi dôsledkami pre európsku a indo-pacifickú bezpečnosť".



Moskva a Pchjongjang prehlbujú vojenskú spoluprácu od začiatku vojny na Ukrajine. KĽDR sa stala prvým spojencom Ruska, ktorý Moskve poskytol jednotky svojej pravidelnej armády na podporu v bojoch.



Podľa západných a ukrajinských predstaviteľov KĽDR Rusku poskytla viac ako 10.000 vojakov. Dodáva mu taktiež muníciu, húfnice a raketomety. Severokórejský vodca Kim Čong-un zároveň Moskve vo vojne na Ukrajine prisľúbil neochvejnú podporu.