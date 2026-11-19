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Pentagón: Vojna s Iránom vyšla USA zatiaľ vyše 48 miliárd dolárov
Predchádzajúci odhad Kongresového rozpočtového úradu (CBO) k 1. augustu uvádzal náklady na túto vojnu 38 miliárd dolárov.
Autor TASR
Washington 19. novembra (TASR) - Vojna proti Iránu stála americkú armádu viac ako 48 miliárd dolárov od konca februára, keď Spojené štáty a Izrael leteckými útokmi rozpútali konflikt na Blízkom východe, uviedol vo štvrtok predstaviteľ Pentagónu. Upozornila na to agentúra AFP, píše TASR.
„K 13. novembru to bolo 48,3 miliardy dolárov,“ povedal americkým zákonodarcom Arthur Miller, zástupca hlavného finančného kontrolóra Pentagónu. „Táto suma zahŕňa muníciu, náklady na výmenu vybavenia a prevádzkové náklady,“ dodal.
Predchádzajúci odhad Kongresového rozpočtového úradu (CBO) k 1. augustu uvádzal náklady na túto vojnu 38 miliárd dolárov.
AFP zdôrazňuje, že suma nezahŕňa škody na amerických základniach na Blízkom východe po útokoch iránskych dronov a rakiet a nezohľadňuje ani škody spôsobené globálnej ekonomike.
Vojna na Blízkom východe mala veľký dopad na svetové hospodárstvo pre iránsku blokádu komerčnej plavby cez Hormuzský prieliv či útoky jemenských proiránskych povstalcov húsíov na ropnú infraštruktúru a lodnú dopravu Saudskej Arábie.
Spojené štáty v reakcii zablokovali iránske prístavy, čo si vyžaduje značnú prítomnosť amerického námorníctva na Blízkom východe vrátane lietadlových lodí.
„K 13. novembru to bolo 48,3 miliardy dolárov,“ povedal americkým zákonodarcom Arthur Miller, zástupca hlavného finančného kontrolóra Pentagónu. „Táto suma zahŕňa muníciu, náklady na výmenu vybavenia a prevádzkové náklady,“ dodal.
Predchádzajúci odhad Kongresového rozpočtového úradu (CBO) k 1. augustu uvádzal náklady na túto vojnu 38 miliárd dolárov.
AFP zdôrazňuje, že suma nezahŕňa škody na amerických základniach na Blízkom východe po útokoch iránskych dronov a rakiet a nezohľadňuje ani škody spôsobené globálnej ekonomike.
Vojna na Blízkom východe mala veľký dopad na svetové hospodárstvo pre iránsku blokádu komerčnej plavby cez Hormuzský prieliv či útoky jemenských proiránskych povstalcov húsíov na ropnú infraštruktúru a lodnú dopravu Saudskej Arábie.
Spojené štáty v reakcii zablokovali iránske prístavy, čo si vyžaduje značnú prítomnosť amerického námorníctva na Blízkom východe vrátane lietadlových lodí.