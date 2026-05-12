Pentagón: Vojna v Iráne stála USA dosiaľ 29 miliárd dolárov
Autor TASR
Washington 12. mája (TASR) - Vojna v Iráne stála Spojené štáty dosiaľ 29 miliárd dolárov, oznámil v utorok Pentagón. V porovnaní s odhadom z konca apríla ide o zvýšenie o štyri miliardy dolárov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Vysokopostavený úradník ministerstva obrany USA Jules Hurst pred dvomi týždňami americkým zákonodarcom povedal, že na vojenskú operáciu proti Iránu od konca februára vynaložili Spojené štáty približne 25 miliárd dolárov, pričom väčšina z týchto prostriedkov išla na muníciu. Americká armáda peniaze minula aj na operácie a výmenu výstroja.
V utorok Hurst, ktorý pôsobí ako finančný kontrolór Pentagónu, oznámil, že v novom odhade ministerstva sú započítané aktualizované náklady na opravy a výmenu vybavenia a tiež prevádzkové náklady. Uviedol, že jeho tím, ako aj predstavitelia ministerstva, tento odhad neustále revidujú.
Ako Pentagón dospel k sume 29 miliárd dolárov, nie je podľa Reuters jasné. Predchádzajúce informácie od zdrojov agentúry naznačovali, že administratíva prezidenta Donalda Trumpa len na prvých šesť dní vojny s Iránom vynaložila najmenej 11,3 miliardy dolárov.
