Pentagón vysiela na hranicu s Mexikom ďalších takmer 3000 vojakov

Washington 2. marca (TASR) - Americký Pentagón posiela na hranicu USA s Mexikom ďalších približne 3000 vojakov. Administratíva prezidenta Donalda Trumpa sa týmto spôsobom snaží potlačiť nelegálne prisťahovalectvo, uviedli v sobotu americkí predstavitelia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.



Minister obrany Pete Hegseth nariadil, aby sa do misie zapojili vojaci z brigádnej bojovej skupiny Stryker (SBCT) a práporu všeobecnej podpory letectva, oznámil Pentagón. Tieto sily dorazia na približne 2000 míľ dlhú hranicu v najbližších týždňoch, píše AP.



Ministerstvo obrany vo vyhlásení bezprostredne nešpecifikovalo počet nasadených vojakov, no úradníci pod zámienkou zachovania anonymity pre AP ozrejmili, že ich bude približne 3000. Na južnej hranici sa v súčasnosti nachádza už približne 9200 amerických vojakov, z toho 4200 je nasadených na základe federálnych rozkazov a približne 5000 na rozkaz guvernérov.



Ďalšie jednotky "posilnia a rozšíria súčasné operácie (zamerané) na ochranu hraníc, aby sa hranica uzavrela a (zároveň) ochránila územná celistvosť Spojených štátov", vyhlásil Pentagón. Trump je odhodlaný rozšíriť úlohu armády v snahe uzavrieť hranice a poslať zadržaných migrantov späť do svojich domovských krajín, pripomína AP.



Vojenský personál sa na hranice vysiela takmer nepretržite od 90. rokov 20. storočia, aby pomáhal riešiť migráciu, obchodovanie s drogami či medzinárodnú trestnú činnosť.