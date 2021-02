Pentagón vyšle vojakov na pomoc vakcinačným centrám

Washington 5. februára (TASR) - Americké ministerstvo obrany vyšle vojakov na pomoc pri očkovaní Američanov proti koronavírusu, oznámil v piatok Biely dom. Informáciu priniesla tlačová agentúra AP.



Vysokopostavený poradca pre nákazu koronavírusom Andy Slavitt uviedol, že minister obrany Lloyd Austin schválil žiadosť o pomoc, ktorú podala Federálna agentúra pre riadenie núdzových situácií (FEMA). To znamená, že na pomoc vakcinačným centrám v jednotlivých štátoch bude vyslaných približne 1000 vojakov v aktívnej službe.



Prezident Joe Biden vyzval na zriadenie 100 vakcinačných centier pre hromadné očkovanie po celej krajine, vzniknúť majú do mesiaca. Dve sa otvárajú v štáte Kalifornia a Slavitt doplnil, že príslušníci armády prídu do týchto centier o týždeň.



Pentagón (ministerstvo obrany) poskytne aj ďalšie informácie o úlohe amerických ozbrojených síl pri očkovaní obyvateľstva.



Slavitt povedal, že podpora armády zohrá vo vakcinačných centrách dôležitú úlohu - pomôže s podaním tisícok dávok denne.