Pentagón z Los Angeles stiahne 700 vojakov námornej pechoty

Los Angeles 22. júla (TASR) - Americké ministerstvo obrany v pondelok večer potvrdilo, že 700 príslušníkov Námornej pechoty USA čoskoro opustí Los Angeles. Vojakov tam nasadili v júni počas protestov proti postupom migračných úradov. TASR o tom píše podľa agentúry AP.



Vojakov do Los Angeles vyslali spolu so 4000 príslušníkmi Kalifornskej národnej gardy, nad ktorými prevzali kontrolu federálne inštitúcie. Hlavnou úlohou námornej pechoty bola ochrana budov budov patriacich federálnym agentúram - imigračného a colného úradu a detenčného zariadenia v centre mesta.



Pentagón z Los Angeles už minulý týždeň odvolal 2000 príslušníkov národnej gardy. Hovorca ministerstva Sean Parnell povedal, že prítomnosť armády „vyslala jasný signál o tom, že bezprávie nebude tolerované“.



Americký prezident Donald Trump nariadil nasadenie amerických vojakov v uliciach Los Angeles napriek nesúhlasu guvernéra Kalifornie Gavina Newsoma, ktorý následne požiadal súd, aby toto rozhodnutie zablokoval.



Sudca federálneho súdu pôvodne rozhodol, že Trump konal protizákonne, keď nasadil vojakov napriek Newsomovmu nesúhlasu a prezidentovi nariadil aby kontrolu nad Národnou gardou v Kalifornii vrátil do rúk štátu. Odvolací súd však následne, toto rozhodnutie dočasne pozastavil.