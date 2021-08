Pentagón: Za 24 hodín bolo z letiska v Kábule evakuovaných 16.000 ľudí

Na snímke amerických námorných síl z 22. augusta 2021 afganské dievčatko čaká so svojou rodinou pred nástupom do lietadla amerických vzdušných síl Boeing C-17 Globemaster III počas evakuácie na medzinárodnom letisku Hamída Karzaja v Kábule. Foto: TASR/AP

Washington 24. augusta (TASR) - Za posledných 24 hodín bolo z Afganistanu cez letisko v Kábule evakuovaných približne 16.000 ľudí, oznámilo v pondelok americké ministerstvo obrany (Pentagón). USA pracujú na tom, aby svoju evakuáciu lietadlami zvládli do konečného termínu, do 31. augusta. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.Generál Hank Taylor povedal novinárom, že z Medzinárodného letiska Hámida Karzaja v Kábule odletelo za posledných 24 hodín (do 09.00 h SELČ v pondelok) 61 vojenských, komerčných a charterových letov, aj s pomocou mnohých krajín. Odviezli ľudí utekajúcich z Afganistanu po tom, čo sa k moci dostalo militantné hnutie Taliban.Z celkového počtu evakuovaných v ten deň odviezli americké vojenské lietadlá 11.000 ľudí, dodal Taylor.Pondelok bol zatiaľ najúspešnejší evakuačný deň, píše agentúra AP.Generál Taylor ďalej informoval, že počet ľudí premiestnených z Afganistanu od júla americkými lietadlami dosiahol 42.000, pričom 37.000 z nich evakuovali od 14. augusta, keď sa po dobytí Kábulu hnutím Taliban začali intenzívne evakuačné letecké operácie.Medzi týmito evakuovanými jeobčanov USA a tiež tisíce Afgancov, ktorí pracovali pre americké ozbrojené sily a požiadali o špeciálne prisťahovalecké víza alebo ich už dostali. Takisto sú medzi nimi Afganci pokladaní za ohrozených - Taliban môže na nich útočiť za ich prácu v mimovládnych organizáciách, médiách a ďalších zamestnaniach, vysvetlil hlavný hovorca ministerstva obrany John Kirby.Hovorca tiež povedal, že rýchlejšie tempo evakuácie sa dosahuje čiastočne vďaka koordinácii s veliteľmi Talibanu pri dopravovaní ľudí na letisko.vysvetlil Kirby.dodal.Tento prístup je však stále ťažký: americká armáda už musela zájsť aj mimo letiska, aby vrtuľníkom vyzdvihla Američanov. Americkí predstavitelia spresnili, že vojenský vrtuľník vyzdvihol v pondelok 16 amerických občanov a priviezol ich na letisko na evakuáciu. Toto bola najmenej druhá takáto záchranná misia mimo letiska; Kirby uviedol, že uplynulý štvrtok vyzdvihli tri armádne vrtuľníky 169 Američanov z blízkosti hotela, ktorý sa nachádza vedľa letiskovej brány, a prepravili ich na letisko.Poradca prezidenta Joea Bidena pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan v Bielom dome povedal, že rozhovory s Talibanom pokračujú, pričom administratíva hľadá ďalšie spôsoby, ako bezpečne prepraviť ďalších Američanov a ľudí na kábulské letisko.oznámil Sullivan. Dodal, že nakoniec bude musieť rozhodnúť sám Biden, či evakuačné operácie pod vedením armády budú pokračovať aj po 31. auguste.Mementom toho, aké veľké bezpečnostné hrozby číhajú na evakuácie, je video zverejnené Pentagónom. Zachytáva, ako laser neďaleko letiska mieri na lietadlo C-17 amerických vzdušných síl a evidentne sa pokúša rozrušiť pilota počas pristávania.