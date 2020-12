Pentagón zastavil brífingy pre Bidenov tím

Washington 19. decembra (TASR) - Americké ministerstvo obrany zastavilo poskytovanie informačných brífingov administratíve nastupujúceho prezidenta USA Joea Bidena. Bidenov tím vyjadril obavy, že tento krok môže ohroziť národnú bezpečnosť Spojených štátov, informovala v piatok agentúra AFP.



Výkonný riaditeľ Bidenovho tímu, ktorý má na starosti preberanie moci, Yohannes Abraham sa podľa vlastných slov "tento týždeň so znepokojením dozvedel o náhlom prerušení už aj tak obmedzenej spolupráce" so strany Pentagónu.



Úradujúci minister obrany Chris Miller, ktorého do funkcie len v novembri vymenoval dosluhujúci prezident Donald Trump, v piatok vyhlásil, že sa s Bidenovým tímom dohodol na dočasnom prerušení brífingov s vysokopostavenými vojenskými predstaviteľmi.



Podľa Millera sa obe strany "spoločne dohodli na prestávke počas sviatkov". To však šéf Bidenovho tímu Abraham poprel s tým, že k žiadnej takejto dohode nedošlo.



Zdôraznil, že do januárového nástupu novej prezidentskej administratívy už neostáva veľa času. Trumpova neochota spolupracovať môže mať podľa neho dlhodobé negatívne dôsledky na bezpečnosť USA.



Abraham pritom vyjadril "nádej a očakávanie", že sa poskytovanie informačných brífingov Bidenovmu tímu "okamžite" obnoví.



Donald Trump stále odmieta uznať svoju volebnú porážku a až donedávna bránil vládnym úradom a agentúram, aby spolupracovali s tímom novozvoleného prezidenta. Odovzdávanie moci medzi prezidentskými administratívami prebieha v USA zvyčajne hladko a bez komplikácií.



Inaugurácia novozvoleného demokratického prezidenta Joea Bidena je naplánovaná na 20. januára, pre pandémiu nového koronavírusu budú však mať mnohé sprievodné podujatia len virtuálnu podobu.