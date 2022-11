Pentagón zatiaľ nemôže potvrdiť, že do Poľska dopadli dve ruské rakety

Washington 15. novembra (TASR) - Americké ministerstvo obrany v utorok uviedlo, že nemôže potvrdiť medializované správy, že do Poľska dopadli dve ruské rakety. Tieto správy však dôkladne vyšetruje, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Nemenovaný vysokopostavený predstaviteľ amerických tajných služieb, ktorého citovala agentúra AP, predtým povedal, že ruské rakety v Poľsku usmrtili dve osoby.



"Sme oboznámení s medializovanými správami, ktoré tvrdia, že dve ruské rakety zasiahli lokalitu v Poľsku alebo ukrajinskú hranicu," povedal hovorca Pentagónu Pat Ryder.



"Momentálne nemáme žiadne informácie, ktoré by potvrdili, že išlo o raketový útok," povedal Ryder novinárom s tým, že Pentagón sa týmto incidentom vážne zaoberá a keď bude mať nové informácie, tak ich zverejní.



Britský denník The Guardian píše, že podľa niektorých analytikov malo byť cieľom rakiet ukrajinské mesto Ľvov na západe krajiny. Poľsko nie je priamo zapojené do konfliktu na Ukrajine. Poskytlo prístrešie pre milióny ukrajinských utečencov, pripomína stanica Sky News.



Severoatlantická aliancia, ktorej členom je aj Poľsko, opakovane zdôrazňovala, že bude v prípade útoku ruských síl chrániť celé svoje územie.



Poľské orgány preverujú rôzne verzie výbuchu v areáli bývalého poľnohospodárskeho družstva v Przewodówe na východe Poľska vrátane toho, že došlo k explózii bojovej rakety. Špecialisti teraz skúmajú záznamy z radarových systémov armády aj pohraničnej stráže.