Pentagón zatiaľ nezaznamenal bieloruské jednotky na ukrajinskom území

Washington 11. marca (TASR) - Spojené štáty nateraz nezaznamenali náznaky, že by na Ukrajinu prenikli vojaci armády Bieloruskej republiky, ktorá je blízkym spojencom Ruska. Podľa agentúry AFP to v piatok uviedol hovorca Pentagónu John Kirby.



Ako informuje TASR na základe správy AFP, Kirby reagoval na oznámenie ukrajinského Centra pre strategickú komunikáciu.



Toto centrum na základe svojich predbežných dát v piatok podvečer upozornilo, že bieloruské jednotky by mohli napadnúť Ukrajinu v piatok po 21.00 h miestneho času (20.00 h SEČ).



Pentagón však v inkriminovanom časovom období nezaznamenal "žiadne náznaky, že by sa bieloruské jednotky alebo sily presunuli na Ukrajinu". Kirby však poznamenal, že to "neznamená, že sa to nemôže stať, alebo že sa to nestane".



Kirby uviedol, že Spojené štáty zaznamenali vyjadrenia Západom neuznaného bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka, že bieloruské sily "prídu na obranu tyla ruských jednotiek, ak (tie) budú napadnuté".



Podľa Kirbyho to bolo vôbec prvýkrát, čo Lukašenko pripustil, že bieloruská armáda by sa mohla zapojiť do "špeciálnej vojenskej operácie" ruskej armády na Ukrajine. Kirby súčasne ubezpečil, že v tejto chvíli nič nenasvedčuje tomu, že by to tak bolo, alebo že by to bezprostredne hrozilo.



Niekoľko hodín pred zverejnením informácie o údajne chystanom prieniku bieloruských jednotiek na ukrajinské územie Kyjev obvinil Rusko, že v piatok popoludní ostreľovalo z ukrajinského vzdušného priestoru obce na bieloruskom území.



Velenie ukrajinských leteckých síl podľa agentúry Reuters označilo celý manéver za provokáciu, ktorej cieľom je "zatiahnuť ozbrojené sily Bieloruskej republiky do vojny s Ukrajinou".



Nemenovaný vysokopostavený predstaviteľ amerického rezortu obrany v piatok uviedol, že ruské sily od 24. februára, keď sa začal ruský útok na Ukrajinu, odpálili z Bieloruska na Ukrajinu viac ako 80 rakiet. Podľa neho to predstavuje asi desať percent z viac ako 800 rakiet vypálených Ruskom na Ukrajinu od začiatku jeho invázie.