Pentagón zaznamenal nad územím USA čínsky špionážny balón

Washington 3. februára (TASR) - Americké ministerstvo obrany vo štvrtok uviedlo, že nad severnou časťou Spojených štátov zaznamenalo čínsky výškový špionážny balón a sleduje jeho pohyb, informuje TASR na základe správ agentúr AFP a AP.



Na žiadosť amerického prezidenta Joea Bidena zvažoval minister obrany USA Lloyd Austin spolu s vysokopostavenými vojenskými predstaviteľmi krajiny zostrelenie balóna. Nakoniec však rozhodli, že by to viedlo k ohrozeniu príliš veľkého počtu ľudí na zemi v dôsledku padajúcich trosiek, povedal reportérom pod podmienkou zachovania anonymity vysokopostavený predstaviteľ Pentagónu.



Ako ďalej spresnil, podľa Washingtonu ide o čínsky výškový balón, ktorý lieta nad dôležitými lokalitami v USA s cieľom zberu informácií. Spozorovaný bol napríklad v americkom štáte Montana, kde sa nachádza jedna z troch základní strategických rakiet USA, Malmstromova letecká základňa, píše AP.



Tlačový tajomník Pentagónu Patrick Ryder poskytol k otázke len krátke vyhlásenie, podľa ktorého vláda USA pokračuje v sledovaní pohybu balónu. Ten v súčasnosti "cestuje v nadmorskej výške výrazne vyššej než komerčná letecká doprava a nepredstavuje vojenskú ani fyzickú hrozbu pre ľudí na zemi".



Ako dodal, podobnú aktivitu v USA zaznamenali aj počas uplynulých rokov a Spojené štátny podnikli opatrenia, aby nedošlo k zbere citlivých informácií.



K vyhláseniu Pentagónu došlo krátko pred očakávanou cestou amerického ministra zahraničných vecí Antonyho Blinkena do Číny. Doposiaľ nebolo bezprostredne jasné, či to ovplyvní jeho plány na cestu, ktorú rezort diplomacie USA ešte oficiálne neohlásil.