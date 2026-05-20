Pentagón znižuje počet brigád v Európe zo štyroch na tri
Počet nasadených vojakov sa tak vrátil na úroveň z roku 2021.
Autor TASR
Washington 20. mája (TASR) - Americké ministerstvo obrany v utorok potvrdilo, že znižuje počet brigád amerických vojakov v Európe zo štyroch na tri. Počet nasadených vojakov sa tak vrátil na úroveň z roku 2021, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.
Pentagón „znížil celkový počet bojových brigád pridelených do Európy zo štyroch na tri“, uviedol vo vyhlásení. V dôsledku zníženia sa „dočasné odkladá“ nasadenie amerických síl v Poľsku, ozrejmilo ministerstvo vo vyhlásení. Podľa správy Kongresu pozostáva jedna brigáda zo 4000 až 4700 vojakov.
Vyhláseniu predchádzalo oznámenie amerického viceprezidenta J. D. Vancea, ktorý zdôrazňoval, že nasadenie vojakov sa odložilo, no nie je zrušené. Zároveň ozrejmil, že títo vojaci by mohli byť nasadení inde.
„Ministerstvo rozhodne o konečnom rozmiestnení týchto a ďalších amerických síl v Európe na základe ďalšej analýzy strategických a operačných potrieb USA, ako aj schopnosti našich spojencov prispieť k obrane Európy vlastnými silami ,“ vysvetľuje Pentagón.
Washington trvá na tom, aby jeho európski spojenci investovali viac do vlastnej obrany. Pentagón pri tom už začiatkom mája oznámil, že USA stiahnu z Nemecka 5000 vojakov, pripomína AFP.
