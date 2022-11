Pentagón zriadil v Poľsku opravovňu poškodených ukrajinských diel

Varšava/New York 26. novembra (TASR) - Americká armáda zriadila v Poľsku zariadenie, v ktorom sa opravujú delá ukrajinskej armády poškodené počas bojov. Informovala o tom v sobotu poľská agentúra PAP s odvolaním sa na správy amerického denníka The New York Times (NYT).



V opravovni zriadenej na území Poľska sa vymieňajú hlavne húfnic západnej výroby, ktoré sú opotrebované v dôsledku intenzívneho nasadenia do bojov na Ukrajine.



"Proces opravy zbraní v Poľsku, o ktorom sa doposiaľ neinformovalo, začal v uplynulých mesiacoch," napísal v piatok NYT.



Americký denník v tejto súvislosti pripomenul, že hlavne niektorých húfnic, ktoré dodali západné krajiny Ukrajine, sú až šesť metrov dlhé a vážia tisíce kilogramov. To prakticky znemožňuje ich výmenu priamo na bojovom poli.



Výmenu opotrebovaných delových hlavní považuje Velenie americkej armády v Európe (US EUCOM) za svoju "prioritu", a preto zriadilo spomínanú opravovňu na území Poľska, ktoré hraničí s Ukrajinou.



"Ukrajinskí vojaci každý deň vypália na ruské ciele tisíce kusov delostreleckej munície, pričom využívajú moderné kanóny, ktoré im dodali USA a ich spojenci. Ale tieto zbrane sa po mesiacoch nadmerného používania zničia, alebo sú poškodené či zničené v priebehu bojov," napísal The New York Times.



S odvolaním sa na správy amerických a ukrajinských predstaviteľov denník uviedol, že už desiatky diel ukrajinskej armády museli byť z toho dôvodu stiahnuté z boja za účelom opráv, napísala agentúra PAP.