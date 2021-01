Pentagón zrušil rozhodnutie stiahnuť lietadlovú loď z Perzského zálivu

Washington 4. januára (TASR) - Spojené štáty v nedeľu zrušili rozhodnutie stiahnuť americkú lietadlovú loď USS Nimitz z Perzského zálivu, a to z dôvodu hrozby útoku iránskych síl. V pondelok o tom informovala agentúra AFP s odvolaním sa na americký Pentagón.



"Vzhľadom na nedávne hrozby zo strany iránskych vodcov proti prezidentovi (Donaldovi) Trumpovi a ďalším predstaviteľom americkej vlády som nariadil USS Nimitz, aby zastavila svoj rutinný presun," uviedol v nedeľu úradujúci minister obrany USA Christopher C. Miller. Zrušil tým svoj príkaz z 31. decembra, kedy posádke lietadlovej lode, ktorá pôsobila v Perzskom zálive od novembra, nariadil návrat domov.



Americký denník The New York Times vtedy napísal, že návrat USS Nimitz signalizuje, že odchádzajúca vláda Donalda Trumpa sa snaží o zmiernenie napätia medzi USA a Iránom.



Miller neposkytol bližšie informácie o údajnej hrozbe útoku zo strany islamskej republiky.



Nedeľňajšie vyhlásenie Pentagónu prišlo presne rok po útoku amerického bezpilotného lietadla v irackom hlavnom meste Bagdad, pri ktorom zahynul vplyvný iránsky veliteľ Kásem Solejmání a jeho iracký spojenec abú Mahdí al-Muhandis.



Výročie ich zabitia pri útoku neďaleko bagdadského letiska z 3. januára 2020, ktorý dostal úhlavných nepriateľov USA a Irán na pokraj vojny, si pripomenuli aj ľudia v Iráne, no tiež Sýrii, Libanone, Jemene i iných krajinách.



Generálmajor Solejmání (62), veliteľ zahraničných operácií iránskych Revolučných gárd, bol považovaný za jedného z najvplyvnejších iránskych lídrov, ktorého autorita siahala do Iraku, Sýrie a ďalších častí Blízkeho východu. Al-Muhandis bol zástupcom veliteľa irackých Jednotiek ľudovej mobilizácie (PMU), zastrešujúcej organizácie desiatok šiitskych milícií, podporovanej Iránom.



Napätie medzi Washingtonom a Teheránom sa stupňuje, odkedy Trump v roku 2018 stiahol USA z tzv. jadrovej dohody svetových veľmocí s Iránom a obnovil sankcie voči islamskej republike, čo jeho vláda označila za stratégiu "maximálneho tlaku".