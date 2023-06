Pentagón:Čínsky balón nezbieral nad územím USA spravodajské informácie

Washington 30. júna (TASR) - Čínsky balón, ktorý začiatkom februára zostrelila americká armáda, nezhromažďoval nad územím USA spravodajské informácie. Uviedlo to americké ministerstvo obrany, informuje TASR podľa piatkovej správy agentúry DPA.



V čase incidentu bolo americkým úradom jasné, že tento balón bol schopný zbierať spravodajské informácie, povedal novinárom hovorca Pentagónu Pat Ryder. "Naším hodnotením však bolo a aj teraz je, že ich nezhromažďoval, keď prelietal nad Spojenými štátmi," doplnil.



Vzťahy medzi Washingtonom a Pekingom už boli napäté, keď americká armáda odhalila vo svojom vzdušnom priestore predpokladaný špionážny balón z Číny. Vzdušné sily USA ho zostrelili 4. februára východne od pobrežia štátu Južná Karolína po tom, ako niekoľko dní prelietal ponad Spojenými štátmi. Washington obvinil Čínu zo špionáže, Peking to však poprel.



Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken zrušil pre incident s balónom návštevu Pekingu. Do Číny cestoval až v júni a obe strany vtedy potvrdili zámer stabilizovať svoje vzťahy. Opäť ich skomplikovalo nové vyjadrenie amerického prezidenta Joea Bidena, ktorý prirovnal čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga k diktátorovi.