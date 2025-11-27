Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 27. november 2025Meniny má Milan
< sekcia Zahraničie

Pentagón:Po streľbe bude do Washingtonu nasadených ďalších 500 vojakov

.
Hliadka Národnej gardy v blízkosti Kapitolu Spojených štátov, streda, 26. november 2025, Washington. Foto: TASR/AP

Americký prezident Donald Trump v auguste nariadil nasadenie stoviek príslušníkov Národnej gardy z ôsmich amerických štátov vo Washingtone proti vôli miestnych úradov.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Washington 26. novembra (TASR) - Po streľbe na dvoch príslušníkov Národnej gardy USA, ktorá sa odohrala v stredu neďaleko Bieleho domu, bude do Washingtonu nasadených ďalších 500 vojakov, oznámil Pentagón. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Toto len posilní naše odhodlanie zabezpečiť, aby bol Washington D.C. bezpečný a krásny,“ povedal americký minister obrany Pete Hegseth, ktorý plánované zvýšenie počtu vojakov oznámil počas svojej návštevy Dominikánskej republiky. Počet príslušníkov Národnej gardy sa tak v hlavnom meste USA zvýši na viac než 2500.

Polícia bezprostredne po streľbe uviedla, že podozrivého strelca zadržala. Počiatočné správy hovorili o tom, že dvaja vojaci utrpeli ťažké zranenia.

Guvernér Západnej Virgínie Patrick Morrisey vzápätí uviedol, že obaja vojaci, vyslaní do hlavného mesta z tohto amerického štátu, „zomreli na následky zranení“. Následne však uviedol, že „informácie sú protichodné“.

Americký prezident Donald Trump v auguste nariadil nasadenie stoviek príslušníkov Národnej gardy z ôsmich amerických štátov vo Washingtone proti vôli miestnych úradov. Zdôvodnil to vysokou mierou kriminality.

Podľa agentúry AFP ide o najzávažnejší incident so zapojením Národnej gardy, odkedy Trump začal nasadzovať vojakov do ulíc miest ovládaných demokratmi. Urobil tak krátko po svojom nástupe na druhé funkčné obdobie v januári tohto roka.
.

Neprehliadnite

Celebrity ZOO premiérovo na Kanáli s hviezdnym hereckým obsadením

TRAGÉDIA V KOZÁROVCIACH: Pri požiari zahynula žena a tri deti

V Olympii zapálili oheň pre ZOH 2026, pre zlé počasie v múzeu

Pellegrini: Plán pre Ukrajinu je prvým a veľkým krokom správnym smerom