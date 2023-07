Pentagón: Vagnerovci sa už bojov na Ukrajine výrazne nezúčastňujú

Washington 14. júla (TASR) - Žoldnieri Vagnerovej skupiny sa už nijak výrazne nezúčastňujú na bojových operáciách na Ukrajine, uviedol vo štvrtok hovorca Pentagónu Pat Ryder. TASR prevzala správu z agentúry AFP.



"V tejto fáze nezaznamenávame, že by sa vagnerovci podieľali na významnejšej podpore bojových operácii na Ukrajine," povedal hovorca na tlačovej konferencii. Podľa informácií Washingtonu sa väčšina bojovníkov Vagnerovej skupiny nachádza v Ruskom okupovaných častiach Ukrajiny, dodal Ryder.



Vagnerovci, ktorí zohrávali v bojoch na Ukrajine dôležitú úlohu, sa v júni nakrátko vzbúrili a pokúsili sa zvrhnúť vedenie ruskej armády. Po dohode s Kremľom sprostredkovanej bieloruským lídrom Alexandrom Lukašenkom sa stiahli.



Kde sa momentálne nachádza vodca vagnerovcov Jevgenij Prigožin, nie je známe, píše AFP. Na základe dohody s Kremľom mohol odísť aj so svojimi žoldniermi do susedného Bieloruska. Lukašenko však tento mesiac vyhlásil, že Prigožin sa v jeho krajine nenachádza, ale je stále v Rusku.



Cieľom vzbury vagnerovcov malo byť zvrhnutie ruského ministra obrany Sergeja Šojgua a náčelníka generálneho štábu ruskej armády Valerija Gerasimova, ktorých Prigožin mesiace ostro kritizoval.



Od vypuknutia krátkej vzbury sa vynorili špekulácie, že by mohlo dôjsť k preskupenie ruského vojenského vedenia. Detaily dohody, ktorá ukončila pochod vagnerovcov na Moskvu, naďalej nie sú známe.



Kremeľ uviedol, že ruský prezident Vladimir Putin sa stretol s Prigožinom niekoľko dní po vzbure. Putin tvrdí, že vagnerovcom ponúkol možnosť pokračovať v bojoch na Ukrajine, čo však podľa jeho slov Prigožin odmietol.



Ruské ministerstvo obrany v stredu oznámilo, že žoldnieri z Vagnerovej skupiny odovzdali ruskej armáde viac než 2000 kusov vojenskej techniky vrátane tankov a vyše 2500 ton munície.