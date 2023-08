Pentagón:Výcvik pilotov z Ukrajiny na stíhačky F-16 sa začne v októbri

Washington 25. augusta (TASR) - Spojené štáty vo štvrtok oznámili, že začiatok výcviku ukrajinských bojových pilotov na stíhačky F-16 očakávajú v októbri. TASR správu prevzala z agentúry AFP, stanice CNN a denníka Financial Times.



"Títo piloti absolvujú v septembri na leteckej základni Lackland v San Antoniu v Texase jazykový kurz angličtiny pred tým, než podstúpia letecký výcvik (na stíhačky) F-16 v Arizone," uviedol hovorca amerického ministerstva obrany Patrick Ryder.



Ryder poznamenal, že zatiaľ nevie, koľko Ukrajincov sa zúčastní na tomto výcviku, pôjde však podľa neho o niekoľko pilotov a desiatky servisných pracovníkov.



USA sa rozhodli preventívne vycvičiť ukrajinských pilotov na stíhačkách F-16 vzhľadom na obmedzenú kapacitu výcvikov v Európe, dodal Ryder.



Dánsko v stredu oznámilo, že začalo s výcvikom ôsmich ukrajinských pilotov na tento typ stíhačiek. V priebehu týždňa ponúklo ukrajinským pilotom výcvik na F-16 aj Grécko a Belgicko.



Dánsko a Holandsko v nedeľu oznámili, že Ukrajine dodajú stíhačky F-16. Dánsko pošle Ukrajine 19 stíhačiek, pričom prvých šesť by malo dodať okolo Nového roka. Holandsko má týchto lietadiel 42, podľa Zelenského ich Kyjevu dodá všetky. Samotný Haag to však dosiaľ nepotvrdil.