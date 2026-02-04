< sekcia Zahraničie
Percovskyj: Rusko chce útokmi odrezať od železničnej siete oblasti
Ukrajina počas takmer štvorročnej ruskej invázie Ruska hlásila viacero smrtiacich útokov na železnice.
Autor TASR
Kyjev 4. februára (TASR) - Ruské útoky na ukrajinskú železničnú sieť sú súčasťou úsilia odrezať od nej celé oblasti krajiny, upozornil v stredu riaditeľ ukrajinských štátnych železníc Olexandr Percovskyj. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Cieľ je veľmi jasný. Ak si pozriete najnovšie útoky na železnice na mape, jasne uvidíte, že ide o pokus o efektívne odrezanie určitých regiónov Ukrajiny,“ uviedol Percovskyj v rozhovore pre AFP, ktorá pripomína, že Rusko v uplynulých mesiacoch zintenzívnilo útoky na železničnú infraštruktúru Ukrajiny. Pri útokoch prišli o život civilisti a zároveň narušili trasy využívané na evakuáciu ľudí z frontovej línie.
„Aj keď sme vždy hrdí na to, že sme veľmi dochvíľni a že ukrajinské vlaky jazdia podľa cestovného poriadku napriek vojne, vždy, keď existuje možnosť zastaviť a hrať na istotu či pokračovať v jazde, zastavíme a evakuujeme personál,“ dodal Percovskyj.
Minulý týždeň zabil ruský dronový útok na osobný vlak v severovýchodnej Charkovskej oblasti päť ľudí, uviedli ukrajinskí prokurátori.
Ruský raketový útok na železničnú stanicu vo východoukrajinskom meste Kramatorsk pripravil v roku 2022 o život približne 60 ľudí.
Železničná sieť je životne dôležitá na prepravu ľudí, tovaru a vojakov po celej krajine, keďže letiská zostávajú zatvorené od začiatku ruskej invázie vo februári 2022.
Ukrajinská železničná sieť je podľa dĺžky tratí jednou z najväčších v Európe a každoročne sa po nej prepravia milióny cestujúcich.
