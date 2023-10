Pergamonské múzeum v Berlíne sa pre renováciu zatvára na 14 rokov

Berlín 17. októbra (TASR) - Pergamonské múzeum v Berlíne sa už v októbri zatvorí a po kompletnej rekonštrukcii ho znovu otvoria až v roku 2037. TASR informáciu prevzala z utorkovej správy tlačovej agentúry AFP.



Jedna z hlavných turistických atrakcií nemeckej metropoly na Muzeálnom ostrove obsahuje svetoznámu zbierku starožitností vrátane Pergamonského oltára, Ištarinej brány z Babylonu a rozsiahlej zbierky islamského umenia.



Múzeum bolo otvorené v roku 1930 a pomenované podľa starogréckeho majstrovského diela. Do Berlína každoročne prilákalo viac ako milión návštevníkov. Blížiace sa zatvorenie múzea 23. októbra vyvolalo nápor Berlínčanov aj turistov, ktorí si ho chcú naposledy pozrieť.



Nemeckí archeológovia objavili ruiny Pergamonského oltára v rokoch 1878-1886 a na základe dohody medzi nemeckou vládou a vtedajšou Osmanskou ríšou ich poslali do Berlína. Jeho rekonštrukcia trvala do roku 1902.



Budova múzea pripomína chrám a bola postavená tak, aby čo najdramatickejšie prezentovala oltár i bránu. Čas a samotná váha zbierok múzea však spôsobili, že sa budova začala rozpadávať.



Stabilizácia a spevnenie viac ako storočných podzemných betónových základov bude náročná úloha. To vysvetľuje dlhú rekonštrukciu aj odhadované náklady 1,5 miliardy eur.



Opotrebovanie v priebehu desaťročí v kombinácii s trvalým poškodením z druhej svetovej vojny viedlo k priesakom vody, uviedla Barbara Helwingová, riaditeľka Múzea starovekého Blízkeho východu, ktoré v budove sídli.



"Budova je v naozaj zlom stave a potápa sa, preto sme smutní, že sa na taký dlhý čas musí zatvoriť," povedala.



Podľa kritikov sú náklady na obnovu múzea privysoké a okrem niekoľkých solárnych panelov plány nezahŕňajú "zelenú" rekonštrukciu.



"Kompletne zrenovované Pergamonské múzeum bude po opätovnom otvorení v roku 2037 z hľadiska klimatických technológií a energie budovou z minulosti poháňanou fosílnymi palivami," napísal historik umenia a kritik architektúry Nikolaus Bernau v týždenníku Die Zeit.