Perottino: Výsledok volieb môže byť pre Národné združenie vzpruhou

Bratislava/Praha 8. júla (TASR) - Výsledok nedeľňajších predčasných parlamentných volieb vo Francúzsku odvrátil možnosť zásadnej zmeny zahraničnej politiky krajiny, najmä vo vzťahu k Rusku. V rozhovore pre TASR to uviedol politológ Michel Perottino z Univerzity Karlovej (UK) v Prahe.



Perottino odôvodnil nečakaný výsledok volieb, v ktorých zvíťazila ľavicová aliancia Nový ľudový front (NFP), nasledovaná centristickou koalíciou Spolu (ENS) a Národným združením (RN), veľkou vlnou odporu proti krajnej pravici. Zaujímavé bude v súčasnosti podľa neho sledovať vzťah medzi poprednými osobnosťami strany Marinou Le Penovou a Jordanom Bardellom. "Výsledok je pre nich na jednej strane sklamaním, ale môže to byť pre nich aj vzpruha pre ďalšie voľby. Môžu argumentovať ukradnutým víťazstvom a nebudú musieť riešiť vládny angažmán, na ktorý neboli pripravení," myslí si politológ z UK v Prahe.



Za najväčšie prekvapenie volieb však Perottino označil výsledok stredopravicových Republikánov (LR). Tí dokázali podľa neho získať podporu naprieč celou spoločnosťou - na rozdiel od ostatných strán a koalícií - a nebol to len "prejav protestného hlasovania, ako to bolo z veľkej časti v minulosti".



Francúzsky prezident Emmanuel Macron so svojou centristickou koalíciou ENS dokázal podľa politológa vyťažiť vo voľbách viac, ako sa pôvodne očakávalo. "Bolo to aj vďaka stiahnutiu kandidátov ľavicovej aliancie NFP v situácii, keď mohol vyhrať kandidát z RN," dodal pre TASR Perottino.



Víťazstvo ľavice v podobe NFP podľa neho skrýva rôznorodosť postojov, pričom je zaujímavé sledovať nové rozloženie síl. Poukázal na posilnenie Socialistickej strany (PS) či na dôležitý výsledok strany Európa Ekológia – Zelení (EELV) a Nepoddajné Francúzsko (LFI), ktorým zmietali vnútorné spory.



V súčasnosti bude podľa politológa potrebné počkať si do 18. júla, keď sa prvýkrát zíde nové Národné zhromaždenie, dolná komora francúzskeho parlamentu. "Vtedy bude jasnejšie, či sa poslanci budú schopní dohodnúť a zvoliť si vedenie komory. Je potrebné pristúpiť ku koaličným rokovaniam a nájsť kompromis. Vzhľadom na dostupné informácie z vyhlásení politikov sa to však zatiaľ javí ako veľký problém. To môže paradoxne, aspoň čiastočne, posilniť postavenie prezidenta Emmanuela Macrona," zakončil pre TASR Michel Perottino.



V druhom kole predčasných parlamentných volieb vo Francúzsku v nedeľu zvíťazila ľavicová aliancia NFP pred centristickou koalíciou prezidenta Emmanuela Macrona a krajne pravicovou stranou RN. Žiadna skupina však v parlamente nezískala absolútnu väčšinu.