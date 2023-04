Personál letiska Heathrow plánuje v máji opätovné štrajky

Londýn 19. apríla (TASR) - Bezpečnostní pracovníci londýnskeho letiska Heathrow vstúpia v máji opätovne do niekoľkodňového štrajku za zvýšenie miezd, oznámila v stredu odborová organizácia Unite. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



Približne 1400 pracovníkov, ktorí sa zúčastnili na desaťdňovom štrajku počas veľkonočných sviatkov (od 31. marca do 9. apríla), sa znova zapoja do štrajku na termináli č. 5 v dňoch 4.-6. mája, 9.-10. mája a 25.-27. mája.



"Naši členovia sa jasne vyjadrili, že žiadajú značné trvalé zvýšenie platov," povedal predstaviteľ odborov Wayne King. Manažment letiska Heathrow tvrdí, že s odbormi rokujú už mesiace a k ponuke na zvýšenie miezd o desať percent pridali jednorazovú sumu 1150 libier. Ako dodali predstavitelia letiska, odbory údajne odmietajú revidovanú ponuku posunúť svojim členom.



Odbory varovali pred nevyhnutným narušením dopravy a meškaním letov. Začiatok štrajku pripadá na obdobie, keď sa očakáva, že mnohí ľudia budú cestovať do Británie na korunováciu kráľa Karola III., ktorá sa bude konať 6. mája, upozorňuje AFP.



Hovorca letiska však uistil, že "nenecháme (odbory) Unite narušiť prúd návštevníkov počas takej dôležitej etapy pre našu krajinu". Prevádzka na termináli päť počas predošlých štrajkov podľa jeho slov prebiehala "hladko". Cestujúci sa môžu spoľahnúť, že sa tak stane znova, dodal.



Vysoká inflácia podnietila v Británii k štrajkom pracovníkov rozličných verejných i súkromných sfér - od zdravotných sestier až po pracovníkov prístavov, pripomína AFP.