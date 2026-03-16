Personálnej šéfke Bieleho domu diagnostikovali rakovinu prsníka
Trump tvrdí, že Wilesovej diagnostikovali rakovinu prsníka v ranom štádiu.
Autor TASR
Washington 16. marca (TASR) - Šéfke personálneho oddelenia Bieleho domu Susie Wilesovej diagnostikovali rakovinu prsníka. Počas liečby však bude pokračovať v práci, uviedol v pondelok prezident USA Donald Trump.
„Má fantastický lekársky tím a jej prognóza je výborná!“ napísal Trump v príspevku na sociálnej sieti Truth Social. Uviedol, že „počas liečby bude (Wilesová) prakticky na plný úväzok prítomná v Bielom dome,“ a dodal, že ako prezidenta ho to veľmi teší.
Trump tvrdí, že Wilesovej diagnostikovali rakovinu prsníka v ranom štádiu. „Rozhodla sa prijať túto výzvu okamžite, namiesto toho, aby čakala,“ oznámil na sociálnej sieti.
Wilesová (68) je vôbec prvou ženou na poste šéfky personálneho oddelenia Bieleho domu. Je uznávaná za svoju zásadnú úlohu pri príprave druhej prezidentskej kandidatúry. Pre Trumpa pracovala aj počas kampane v roku 2016 - vtedy jej dal prezývku „Ľadová dáma“ a hovoril o nej ako o „najmocnejšej žene na svete“.
Drží sa skôr v úzadí a informované zdroje tvrdia, že hlavnou úlohou Wilesovej v Bielom dome je zabrániť opakovaniu chaosu a vnútorných sporov z Trumpovho prvého funkčného obdobia.
Do pozornosti médií sa dostala koncom roka 2025, keď v rozhovore pre časopis Vanity Fair poodhalila vnútorné napätie v zákulisí administratívy prezidenta Trumpa. Hlavu štátu opísala ako abstinenta, ktorý má však osobnosť alkoholika a mstí sa nepriateľom. O viceprezidentovi USA J. D. Vanceovi vyhlásila, že je konšpiračný teoretik. Článok neskôr označila za zavádzajúci. Biely dom a Trump sa Wilesovej zastali.
„Má fantastický lekársky tím a jej prognóza je výborná!“ napísal Trump v príspevku na sociálnej sieti Truth Social. Uviedol, že „počas liečby bude (Wilesová) prakticky na plný úväzok prítomná v Bielom dome,“ a dodal, že ako prezidenta ho to veľmi teší.
Trump tvrdí, že Wilesovej diagnostikovali rakovinu prsníka v ranom štádiu. „Rozhodla sa prijať túto výzvu okamžite, namiesto toho, aby čakala,“ oznámil na sociálnej sieti.
Wilesová (68) je vôbec prvou ženou na poste šéfky personálneho oddelenia Bieleho domu. Je uznávaná za svoju zásadnú úlohu pri príprave druhej prezidentskej kandidatúry. Pre Trumpa pracovala aj počas kampane v roku 2016 - vtedy jej dal prezývku „Ľadová dáma“ a hovoril o nej ako o „najmocnejšej žene na svete“.
Drží sa skôr v úzadí a informované zdroje tvrdia, že hlavnou úlohou Wilesovej v Bielom dome je zabrániť opakovaniu chaosu a vnútorných sporov z Trumpovho prvého funkčného obdobia.
Do pozornosti médií sa dostala koncom roka 2025, keď v rozhovore pre časopis Vanity Fair poodhalila vnútorné napätie v zákulisí administratívy prezidenta Trumpa. Hlavu štátu opísala ako abstinenta, ktorý má však osobnosť alkoholika a mstí sa nepriateľom. O viceprezidentovi USA J. D. Vanceovi vyhlásila, že je konšpiračný teoretik. Článok neskôr označila za zavádzajúci. Biely dom a Trump sa Wilesovej zastali.