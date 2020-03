Personálny šéf Elyzejského paláca je v izolácii

Paríž 10. marca (TASR) - Pre kontakt s osobou, ktorá bola pozitívne testovaná na koronavírus SARS-CoV-2, je od dnes v domácej izolácii personálny šéf Elyzejského paláca Patrick Strzoda.



Informoval o tom portál France Info, ktorý dodal, že Strzoda je "v dobrej forme" a nemá žiadne príznaky choroby COVID-19, ktorý koronavírus spôsobuje. Testom na SARS-CoV-2 by sa mal Strzoda podrobiť v utorok alebo v stredu. S prezidentom Emmanuelom Macronom bol naposledy v kontakte minulú nedeľu 8. marca.



Na výsledky testov na koronavírus čaká aj ministerka spravodlivosti Nicole Belloubetová a pozitívny test naň mal minister kultúry Franck Riester. Nakazených je aj najmenej päť poslancov Národného zhromaždenia, dolnej komory francúzskeho parlamentu, a dvaja jeho zamestnanci.



Tlačová služba Elyzejského paláca uviedla, že Strzodu požiadali, aby v rámci "preventívnych opatrení s ohľadom na prezidenta republiky pracoval z domu".



Preventívne opatrenia na ochranu prezidenta Macrona pred nákazou sú od utorka výrazne posilnené: priestory, v ktorých sa zdržiava, prešli hĺbkovou očistou a nebude sa v nich konať žiadne pracovné stretnutie. Osobitná pozornosť sa venuje aj predmetom, ktorých sa dotýka, ako sú perá, podložky alebo spisy.



Tieto opatrenia sa vzťahujú aj na 800 zamestnancov prezidentskej kancelárie a najmä na najbližších Macronových spolupracovníkov. Návštevy verejnosti v paláci sú pozastavené, pracovné obedy a večere sa redukujú na nevyhnutné. V kanceláriách paláca sa nekonajú žiadne pracovné schôdzky a stoličky či kreslá sú vo väčšej vzdialenosti od seba. V Elyzejskom paláci naďalej platí zákaz zdravenia sa podávaním rúk či bozkávaním, ako to Francúzi majú vo zvyku.



Zamestnanci prezidentskej kancelárie, ktorí boli v kontakte s nakazenými osobami alebo priamo v ohniskách nákazy, majú nariadenú domácu izoláciu. Zatiaľ sa to týka troch zamestnancov kancelárie, ktorí však nepracujú priamo v Elyzejskom paláci.



Ľudia z Macronovho okolia pre rozhlasovú stanicu France Inter uviedli, že prezident nemá v úmysle stiahnuť sa, chce pokračovať vo svojom programe, aj keď s istými zmenami. V pondelok večer tak udeľoval vyznamenania pre najlepších podnikateľov a v utorok zavítal do parížskej nemocnice Necker, aby sa lekárom a zdravotníkom poďakoval za ich nasadenie pri zvládaní nákazy novým koronavírusom a povzbudil ich. V stredu má v pláne zúčastniť sa na pochode na pamiatku obetí terorizmu, na ktorom sa zúčastní aj španielsky kráľ Filip VI. Počet pozvaných bol obmedzený na 900 osôb.