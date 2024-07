Havária autobusu v Andách si vyžiadala 21 obetí

Lima 16. júla (TASR) - Najmenej 21 ľudí zahynulo a ďalších 20 utrpelo zranenia v utorok pri havárii autobusu v peruánskych Andách. Uviedla to miestna polícia, píše TASR na základe správ agentúr Reuters a AFP.



K havárii došlo v provincii Ayacucho v južnej časti Peru, povedal predstaviteľ miestnej polície Jhonny Valderrama pre rozhlasovú stanicu RPP. Autobus, ktorý smeroval z Limy, sa podľa jeho slov zrútil do rokliny.



K tragickým haváriám dochádza na nebezpečných horských cestách v Peru pomerne často. V apríli zahynulo 25 ľudí pri nehode autobusu, ktorý sa zrútil do rieky v provincii Cajamarca na severe krajiny. Vlani v septembri si podobná nehoda v regióne Anco vyžiadala 24 obetí, pripomína Reuters.