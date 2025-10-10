< sekcia Zahraničie
Peru je opäť bez hlavy štátu: Parlament odvolal prezidentku
Pred budovou Kongresu sa v čase zasadnutia poslancov zhromaždil dav prevažne mladých ľudí.
Autor TASR,aktualizované
Lima 10. októbra (TASR) - Peruánsky parlament v piatok odvolal Dinu Boluarteovú z funkcie prezidentky. Tento návrh v hlasovaní schválilo všetkých 122 prítomných poslancov, ktorí tak ukončili prezidentkino funkčné obdobie. Informoval o tom peruánsky spravodajský web La República, píše TASR.
Hlavným argumentom na odvolanie Boluarteovej bola jej „trvalá morálna neschopnosť“ plniť povinnosti vyplývajúce z úradu a nedostatok politickej vôle viesť boj s organizovaným zločinom.
Poslanci naprieč politickým spektrom najprv hlasovali za obvinenie Diny Boluarteovej z „morálnej nespôsobilosti“ a predvolali ju, aby sa obhájila pred Kongresom. Prezidentka sa však nedostavila a parlament mal dostatok hlasov na rýchle spustenie procesu jej odvolania.
Pred budovou Kongresu sa v čase zasadnutia poslancov zhromaždil dav prevažne mladých ľudí. Ďalší Boluarteovej odporcovia sa zhromaždili pred ekvádorským veľvyslanectvom - mnohí očakávajú, že zosadená prezidentka požiada o azyl v susednej krajine.
Boluarteová sa už stala terčom niekoľkých pokusov o impeachment, z ktorých ani jeden nebol úspešný. Tentoraz tento proces zašiel ďalej, keďže návrhy na jej odvolanie podporili aj doteraz spriaznené pravicové a krajne pravicové strany.
Podľa ústavy by funkciu hlavy štátu mal dočasne prevziať niektorý z dvojice viceprezidentov. Tieto posty sú však neobsadené. Prezidentskej funkcie by sa tak mal ujať predseda parlamentu José Jerí. V jeho prípade bol však zasa podaný návrh na vyslovenie nedôvery, ktorého cieľom je zabrániť mu v prevzatí prezidentského úradu.
Peru zažíva najhoršie obdobie politickej nestability vo svojej modernej histórii, pričom za takmer deväť rokov sa vystriedalo šesť prezidentov. Boluarteová sa dostala k moci po impeachmente prezidenta Pedra Castilla uprostred násilne potlačených protestov, ktoré si vyžiadali najmenej 50 obetí, a zažíva rekordnú nepopularitu.
Funkciu prezidenta Peru bude zastávať doterajší predseda parlamentu José Jerí
Funkcie prezidenta Peru sa v piatok, krátko po odvolaní Diny Boluarteovej, ujal doterajší predseda parlamentu (Kongresu) José Jerí, informovala agentúra AFP.
Jerí pred poslancami parlamentu zložil ústavou predpísaný prezidentský sľub a oznámil, že následne vytvorí prechodnú vládu, ktorú bude aj viesť, doplnila AFP.
Návrh na odvolanie Boluarteovej z funkcie prezidentky v piatok schválilo všetkých 122 prítomných poslancov parlamentu. Hlavným argumentom pre jej odchod bola jej „trvalá morálna neschopnosť“ plniť povinnosti vyplývajúce z úradu a nedostatok politickej vôle viesť boj s organizovaným zločinom.
Poslanci naprieč politickým spektrom najprv hlasovali za obvinenie Diny Boluarteovej z „morálnej nespôsobilosti“ a predvolali ju, aby sa obhájila pred Kongresom. Prezidentka sa však nedostavila a parlament mal dostatok hlasov na rýchle spustenie procesu jej odvolania.
Boluarteová sa už stala terčom niekoľkých pokusov o impeachment, z ktorých ani jeden nebol úspešný. Tentoraz tento proces zašiel ďalej, keďže návrhy na jej odvolanie podporili aj doteraz spriaznené pravicové a krajne pravicové strany.
Peru zažíva najhoršie obdobie politickej nestability vo svojej modernej histórii, pričom za takmer deväť rokov sa vystriedalo šesť prezidentov. Boluarteová sa dostala k moci po impeachmente prezidenta Pedra Castilla uprostred násilne potlačených protestov, ktoré si vyžiadali najmenej 50 obetí, a zažíva rekordnú nepopularitu.
Hlavným argumentom na odvolanie Boluarteovej bola jej „trvalá morálna neschopnosť“ plniť povinnosti vyplývajúce z úradu a nedostatok politickej vôle viesť boj s organizovaným zločinom.
Poslanci naprieč politickým spektrom najprv hlasovali za obvinenie Diny Boluarteovej z „morálnej nespôsobilosti“ a predvolali ju, aby sa obhájila pred Kongresom. Prezidentka sa však nedostavila a parlament mal dostatok hlasov na rýchle spustenie procesu jej odvolania.
Pred budovou Kongresu sa v čase zasadnutia poslancov zhromaždil dav prevažne mladých ľudí. Ďalší Boluarteovej odporcovia sa zhromaždili pred ekvádorským veľvyslanectvom - mnohí očakávajú, že zosadená prezidentka požiada o azyl v susednej krajine.
Boluarteová sa už stala terčom niekoľkých pokusov o impeachment, z ktorých ani jeden nebol úspešný. Tentoraz tento proces zašiel ďalej, keďže návrhy na jej odvolanie podporili aj doteraz spriaznené pravicové a krajne pravicové strany.
Podľa ústavy by funkciu hlavy štátu mal dočasne prevziať niektorý z dvojice viceprezidentov. Tieto posty sú však neobsadené. Prezidentskej funkcie by sa tak mal ujať predseda parlamentu José Jerí. V jeho prípade bol však zasa podaný návrh na vyslovenie nedôvery, ktorého cieľom je zabrániť mu v prevzatí prezidentského úradu.
Peru zažíva najhoršie obdobie politickej nestability vo svojej modernej histórii, pričom za takmer deväť rokov sa vystriedalo šesť prezidentov. Boluarteová sa dostala k moci po impeachmente prezidenta Pedra Castilla uprostred násilne potlačených protestov, ktoré si vyžiadali najmenej 50 obetí, a zažíva rekordnú nepopularitu.
Funkciu prezidenta Peru bude zastávať doterajší predseda parlamentu José Jerí
Funkcie prezidenta Peru sa v piatok, krátko po odvolaní Diny Boluarteovej, ujal doterajší predseda parlamentu (Kongresu) José Jerí, informovala agentúra AFP.
Jerí pred poslancami parlamentu zložil ústavou predpísaný prezidentský sľub a oznámil, že následne vytvorí prechodnú vládu, ktorú bude aj viesť, doplnila AFP.
Návrh na odvolanie Boluarteovej z funkcie prezidentky v piatok schválilo všetkých 122 prítomných poslancov parlamentu. Hlavným argumentom pre jej odchod bola jej „trvalá morálna neschopnosť“ plniť povinnosti vyplývajúce z úradu a nedostatok politickej vôle viesť boj s organizovaným zločinom.
Poslanci naprieč politickým spektrom najprv hlasovali za obvinenie Diny Boluarteovej z „morálnej nespôsobilosti“ a predvolali ju, aby sa obhájila pred Kongresom. Prezidentka sa však nedostavila a parlament mal dostatok hlasov na rýchle spustenie procesu jej odvolania.
Boluarteová sa už stala terčom niekoľkých pokusov o impeachment, z ktorých ani jeden nebol úspešný. Tentoraz tento proces zašiel ďalej, keďže návrhy na jej odvolanie podporili aj doteraz spriaznené pravicové a krajne pravicové strany.
Peru zažíva najhoršie obdobie politickej nestability vo svojej modernej histórii, pričom za takmer deväť rokov sa vystriedalo šesť prezidentov. Boluarteová sa dostala k moci po impeachmente prezidenta Pedra Castilla uprostred násilne potlačených protestov, ktoré si vyžiadali najmenej 50 obetí, a zažíva rekordnú nepopularitu.