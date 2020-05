Peru má 100.000 potvrdených prípadov nákazy novým koronavírusom

Lima 21. mája (TASR) - Peru sa po Brazílii stalo druhou latinskoamerickou krajinou, kde počet prípadov nákazy novým koronavírusom dosiahol 100.000. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AFP.



Počet obetí ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom prekročil v Peru 3000, pričom viac ich v Latinskej Amerike eviduje iba Brazília (takmer 19.000) a Mexiko (6090).



Veľkú väčšinu prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 zaznamenali v metropole Lima, kde žije jedna tretina z 32 miliónov obyvateľov Peru.



Peruánske zdravotníctvo je preťažené a balansuje na pokraji kolapsu, a to najmä v dôsledku nedostatočnej vybavenosti štátnych nemocníc, napísala agentúra AFP.



"Je to ako v nejakom horore. Vzhľadom na všetky tie telá to vnútri vyzerá ako na cintoríne. Pacienti zomierajú sediac na stoličkách alebo invalidných vozíkoch," povedal pre AFP Miguel Armas, zdravotnícky pracovník v nemocnici Hipólita Unanueho v Lime.



V súčasnosti je v Peru v súvislosti s ochorením COVID-19 hospitalizovaných 7500 ľudí.