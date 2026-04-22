Peru: Minister obrany odstupuje po odložení nákupu stíhačiek F-16

Prezidentská kandidátka Keiko Fujimori zo strany Ľudová sila sa rozpráva s novinármi počas stretnutia so svojimi podporovateľmi v okrese Rimac v Lime v Peru v utorok 21. apríla 2026. Foto: TASR/AP

Ako dôvod uviedol obavy z významného záväzku pre budúcu vládu.

Autor TASR
Lima 22. apríla (TASR) - Peruánsky minister obrany Carlos Díaz v stredu odstúpil z funkcie po tom, čo úradujúci prezident José Balcázar rozhodol o odložení nákupu amerických stíhačiek F-16. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

Podľa peruánskych médií prezident minulý týždeň zrušil slávnostné podpisovanie zmluvy o akvizícii stíhačiek len niekoľko hodín pred jej plánovaným konaním. Ako dôvod uviedol obavy z významného záväzku pre budúcu vládu. Balcázar bude zastávať prezidentskú funkciu ešte do júla tohto roka a rozhodnutie o nákupe stíhačiek preto ponechal až na novú vládu po jej zostavení.

Peru niekoľko rokov rokovalo s viacerými zbrojárskymi firmami o modernizácii a nahradení starnúcej flotily stíhačiek Mirage 2000 a MiG-29, ktoré získalo ešte v 80. a 90. rokoch 20. storočia. Krajina sa snaží nakúpiť 24 nových lietadiel, prvá dohoda sa však týka zatiaľ dvanástich.

Záujem prejavila americká firma Lockheed Martin. Ministerstvo zahraničia USA potenciálny predaj jej stíhačiek F-16 peruánskym ozbrojeným silám v hodnote približne 3,42 miliardy dolárov schválilo v septembri minulého roka.
