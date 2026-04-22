Peru: Minister obrany odstupuje po odložení nákupu stíhačiek F-16
Ako dôvod uviedol obavy z významného záväzku pre budúcu vládu.
Autor TASR
Lima 22. apríla (TASR) - Peruánsky minister obrany Carlos Díaz v stredu odstúpil z funkcie po tom, čo úradujúci prezident José Balcázar rozhodol o odložení nákupu amerických stíhačiek F-16. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Podľa peruánskych médií prezident minulý týždeň zrušil slávnostné podpisovanie zmluvy o akvizícii stíhačiek len niekoľko hodín pred jej plánovaným konaním. Ako dôvod uviedol obavy z významného záväzku pre budúcu vládu. Balcázar bude zastávať prezidentskú funkciu ešte do júla tohto roka a rozhodnutie o nákupe stíhačiek preto ponechal až na novú vládu po jej zostavení.
Peru niekoľko rokov rokovalo s viacerými zbrojárskymi firmami o modernizácii a nahradení starnúcej flotily stíhačiek Mirage 2000 a MiG-29, ktoré získalo ešte v 80. a 90. rokoch 20. storočia. Krajina sa snaží nakúpiť 24 nových lietadiel, prvá dohoda sa však týka zatiaľ dvanástich.
Záujem prejavila americká firma Lockheed Martin. Ministerstvo zahraničia USA potenciálny predaj jej stíhačiek F-16 peruánskym ozbrojeným silám v hodnote približne 3,42 miliardy dolárov schválilo v septembri minulého roka.
