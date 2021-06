Ochoreniu COVID-19 v Peru podľahlo až 180.000 ľudí

Lima 1. júna (TASR) - Novému koronavírusu SARS-CoV-2 podľahlo v Peru podľa najnovších údajov až 180.000 osôb, čo predstavuje viac než dvojnásobok počtu obetí, ktorý uvádzali oficiálne štatistiky. Oznámila to peruánska premiérka Violeta Bermúdezová, ktorú v noci na utorok citovala agentúra AFP.



Ochorenie COVID-19 si v Peru vyžiadalo 180.764 obetí; doteraz úrady hlásili vyše 69.000 úmrtí. Tento údaj bol podľa premiérky upravený na základe odporúčania grémia peruánskych a medzinárodných expertov.



Zmienená expertná skupina, ktorá sa zišla v apríli, navrhla úpravu peruánskych kritérií zaznamenávania úmrtí súvisiacich s koronavírusom po zistení, že súčasná metodika generuje "nedostatočné zastúpenie v počte úmrtí spojených s covidom".



"Vďaka práci tohto tímu... budeme mať podrobnejšie čísla a čísla, ktoré budú veľmi užitočné pri monitorovaní pandémie a pri prijímaní vhodných opatrení na jej zvládnutie," dodala Bermúdezová.



Grémium bolo zložené z odborníkov z verejných a súkromných zdravotníckych subjektov v Peru a zo Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).



Agentúra Reuters informovala, že Peru sa tak stalo krajinou s najvyšším počtom úmrtí na covid v prepočte na obyvateľov, vyplýva z údajov Univerzity Johnsa Hopkinsa so sídlom v americkom meste Baltimore.