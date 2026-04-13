Peru opäť otvorí niektoré volebné miestnosti pre logistické problémy
Približne 63.000 ľudí nemohlo hlasovať pre nedostatok hlasovacích lístkov, volebných urien a iných volebných prostriedkov.
Autor TASR
Lima 13. apríla (TASR) - Peruánska volebná komisia oznámila, že v pondelok opäť otvorí niektoré volebné miestnosti, keďže logistické problémy zabránili desaťtisícom ľudí hlasovať v prezidentských a parlamentných voľbách v krajine. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
V nedeľu zostalo zavretých viac ako tucet volebných miestností pre logistické problémy, uviedla národná volebná komisia. Miestne úrady zdôraznili, že predĺženie je potrebné, aby sa zaistila ochrana volebného práva voličov. AFP uvádza, že voľby medzitým sprevádzajú obvinenia z podvodov.
Približne 63.000 ľudí nemohlo hlasovať pre nedostatok hlasovacích lístkov, volebných urien a iných volebných prostriedkov. Generálna tajomníčka národnej volebnej komisie Yessica Elisa Clavijová Chipocová uviedla, že niektoré volebné centrá budú v pondelok otvorené do 18.00 h.
Úrady bezprostredne neuviedli, koľko volebných miestností sa opäť otvorí. Zdôraznili však, že voliť sa bude v tých volebných miestnostiach, kde občania nemohli 12. apríla uplatniť svoje volené právo.
Prvý exit poll ukázal, že v nedeľných prezidentských voľbách v Peru vedie Keiko Fujimoriová, dcéra bývalého autoritárskeho prezidenta Alberta Fujimoriho. Prieskumné agentúry Ipsos a Datum uviedli, že Fujimoriová má výrazný náskok pred ostatnými kandidátmi s približne 16 percentami hlasov, no na víťazstvo v prvom kole volieb by potrebovala 50 percent. Preto je pravdepodobné, že v júni sa uskutoční aj druhé kolo volieb.
