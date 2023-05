Polícia v Peru zhabala kokaín v balíkoch s nacistickou vlajkou

Lima 26. mája (TASR) - Peruánska protidrogová jednotka zhabala 58 kilových balíkov kokaínu, na obale ktorých bola nacistická vlajka a reliéfny nápis "Hitler". TASR správu prevzala v piatok z agentúry AP.



Polícia kontraband objavila vo štvrtok v prístave v meste Paita na severe Peru blízko hraníc s Ekvádorom. Balíčky sa nachádzali na palube nákladnej lode prevážajúcej náklad špargle.



Loď sa plavila pod libérijskou vlajkou a pred príchodom do Paity sa zastavila aj v Ekvádore. V policajnej správe sa tiež uvádza, že náklad smeroval do Belgicka.



Peruánske úrady už v minulosti informovali, že našli kokaín zabalený v balíčkoch tvarom pripomínajúcich tehly, ktoré mali na obale zvláštne symboly. Nikdy však nešlo o vlajku nacistického Nemecka.



Agentúra AP pripomína, že podľa odhadov peruánskych úradov sa v tejto juhoamerickej krajine ročne vyprodukuje asi 100 ton drog. Väčšina z tohto množstva odvezú loďami do Európy, no omamné látky sa z Peru prevážajú napríklad aj do Bolívie na palube malých lietadiel.



Peru je druhým najväčším pestovateľom rastliny koka na svete a tiež druhým najväčším výrobcom kokaínu, uvádzajú Organizácia Spojených národov (OSN) a americký Úrad pre kontrolu obchodu s drogami (DEA).