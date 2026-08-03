< sekcia Zahraničie
Peru pozastavilo po leteckej nehode činnosť spoločnosti Aerodiana
Zahynulo 13 ľudí, vrátane turistov z viacerých európskych krajín.
Autor TASR
Rím 3. augusta (TASR) - Peru dočasne pozastavilo činnosť leteckej spoločnosti Aerodiana, ktorej lietadlo sa v sobotu zrútilo na juhu krajiny. Zahynulo 13 ľudí, vrátane turistov z viacerých európskych krajín. V pondelok o tom informovala agentúra ANSA, píše TASR.
Peruánske úrady prevádzku spoločnosti Aerodiana pozastavili do ukončenia vyšetrovania nešťastia. To podľa úradov overí „dodržiavanie platných leteckých predpisov, postupov a prevádzkových požiadaviek zo strany spoločnosti“.
Lietadlo Cessna 208 Caravan sa zrútilo počas vyhliadkového letu nad geoglyfmi na planine Nazca. Pilot pred prerušením rádiového spojenia nahlásil mechanický problém. Pri nehode zahynuli siedmi Taliani, dvaja Nemci, dvaja Španieli a dvaja peruánski členovia posádky.
Agentúra AFP s odvolaním sa na peruánsku prokuratúru v nedeľu informovala, že hneď, ako budú na mieste nehody ukončené všetky úkony, sa začne vyšetrovanie „v koordinácii s príslušnými orgánmi s cieľom zistiť príčiny tragickej leteckej havárie“. Úrady pracujú aj na identifikácii tiel, „aby mohli byť ich pozostatky vrátené rodinám“.
Spoločnosť Aerodiana vyjadrila v súvislosti s nehodou ľútosť a uviedla, že „plne spolupracuje s príslušnými orgánmi a poskytuje všetky potrebné informácie na podporu prebiehajúceho vyšetrovania“, dodala AFP.
Turistami vyhľadávané geoglyfy na planine Nazca sú rozsiahle obrazce na juhu Peru vytvorené pred približne 1500 až 2000 rokmi. Zobrazujú zvieratá, rastliny a geometrické tvary. Ich presný účel nie je známy, pravdepodobne súviseli s náboženskými rituálmi. Od roku 1994 sú zapísané v zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.
Peruánske úrady prevádzku spoločnosti Aerodiana pozastavili do ukončenia vyšetrovania nešťastia. To podľa úradov overí „dodržiavanie platných leteckých predpisov, postupov a prevádzkových požiadaviek zo strany spoločnosti“.
Lietadlo Cessna 208 Caravan sa zrútilo počas vyhliadkového letu nad geoglyfmi na planine Nazca. Pilot pred prerušením rádiového spojenia nahlásil mechanický problém. Pri nehode zahynuli siedmi Taliani, dvaja Nemci, dvaja Španieli a dvaja peruánski členovia posádky.
Agentúra AFP s odvolaním sa na peruánsku prokuratúru v nedeľu informovala, že hneď, ako budú na mieste nehody ukončené všetky úkony, sa začne vyšetrovanie „v koordinácii s príslušnými orgánmi s cieľom zistiť príčiny tragickej leteckej havárie“. Úrady pracujú aj na identifikácii tiel, „aby mohli byť ich pozostatky vrátené rodinám“.
Spoločnosť Aerodiana vyjadrila v súvislosti s nehodou ľútosť a uviedla, že „plne spolupracuje s príslušnými orgánmi a poskytuje všetky potrebné informácie na podporu prebiehajúceho vyšetrovania“, dodala AFP.
Turistami vyhľadávané geoglyfy na planine Nazca sú rozsiahle obrazce na juhu Peru vytvorené pred približne 1500 až 2000 rokmi. Zobrazujú zvieratá, rastliny a geometrické tvary. Ich presný účel nie je známy, pravdepodobne súviseli s náboženskými rituálmi. Od roku 1994 sú zapísané v zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.