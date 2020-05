Peru predĺžilo stav zdravotnej núdze do 30. júna

Lima/Bogota 23. mája (TASR) - Stav zdravotnej núdze a karanténne opatrenia v Peru v dôsledku nového koronavírusu, ktoré mali platiť do 24. mája, vláda predĺžila do 30. júna, oznámil v piatok prezident Martín Vizcarra.



Opatrenia platia v Peru už takmer 70 dní. Podľa agentúry DPA zaznamenali v krajine dosiaľ 111.698 prípadov nákazy novým koronavírusom a 3244 obetí. Peru je najviac postihnutou krajinou v Latinskej Amerike po Brazílii, čo sa týka ochorenia COVID-19, ktoré je spôsobované novým koronavírusom SARS-CoV-2.



Veľkú väčšinu prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 zaznamenali v metropole Lima, kde žije jedna tretina z 32 miliónov obyvateľov Peru.



Peruánske zdravotníctvo je preťažené a balansuje na pokraji kolapsu, a to najmä v dôsledku nedostatočnej vybavenosti štátnych nemocníc, napísala agentúra AFP.



"Je to ako v nejakom horore. Vzhľadom na všetky tie telá to vnútri vyzerá ako na cintoríne. Pacienti zomierajú sediac na stoličkách alebo invalidných vozíkoch," povedal pre AFP Miguel Armas, zdravotnícky pracovník v Nemocnici Hipólita Unanueho v Lime.