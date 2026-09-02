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Peru prerušilo vzťahy s Iránom
Peruánska konzervatívna prezidentka Keiko Fujimoriová nastúpila do úradu 28. júla.
Autor TASR
Lima 2. septembra (TASR) - Peru v utorok prerušilo diplomatické vzťahy s Iránom. Dôvodom je podľa ministerstva zahraničných vecí politika Teheránu, ktorá podnecuje eskaláciu konfliktov na Blízkom východe a obmedzuje námornú dopravu v Hormuzskom prielive. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Lima zároveň vyjadrila „hlboké znepokojenie“ nad vážnymi obmedzeniami, ktoré podľa nej zaviedol iránsky režim v krajine. K rozhodnutiu došlo po tom, ako Spojené štáty v nedeľu obnovili útoky na Irán. Obe strany odvtedy pokračujú vo vzájomných úderoch.
Peruánska konzervatívna prezidentka Keiko Fujimoriová nastúpila do úradu 28. júla. Počas volebnej kampane presadzovala tvrdý prístup k bezpečnostnej politike a krátko po nástupe do funkcie podnikla kroky smerujúce k zapojeniu Peru do iniciatívy „Shield of the Americas“, ktorú vytvorila administratíva USA s cieľom posilniť bezpečnosť a presadzovanie imigračných a bezpečnostných opatrení v západnej hemisfére.
Susedné Čile pred niekoľkými dňami oznámilo zatvorenie svojho veľvyslanectva v Teheráne, diplomatické vzťahy s Iránom však neprerušilo. Ako dôvod uviedlo ekonomické a bezpečnostné záujmy.
Lima zároveň vyjadrila „hlboké znepokojenie“ nad vážnymi obmedzeniami, ktoré podľa nej zaviedol iránsky režim v krajine. K rozhodnutiu došlo po tom, ako Spojené štáty v nedeľu obnovili útoky na Irán. Obe strany odvtedy pokračujú vo vzájomných úderoch.
Peruánska konzervatívna prezidentka Keiko Fujimoriová nastúpila do úradu 28. júla. Počas volebnej kampane presadzovala tvrdý prístup k bezpečnostnej politike a krátko po nástupe do funkcie podnikla kroky smerujúce k zapojeniu Peru do iniciatívy „Shield of the Americas“, ktorú vytvorila administratíva USA s cieľom posilniť bezpečnosť a presadzovanie imigračných a bezpečnostných opatrení v západnej hemisfére.
Susedné Čile pred niekoľkými dňami oznámilo zatvorenie svojho veľvyslanectva v Teheráne, diplomatické vzťahy s Iránom však neprerušilo. Ako dôvod uviedlo ekonomické a bezpečnostné záujmy.