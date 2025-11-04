Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Peru prerušilo vzťahy s Mexikom za azyl pre expremiérku Chávezovú

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Peru vyhostilo mexického veľvyslanca po tom, čo Mexiko udelilo azyl jeho manželke a deťom.

Autor TASR
Lima 4. novembra (TASR) - Peruánska vláda v pondelok oznámila, že prerušila diplomatické vzťahy s Mexikom za udelenie azylu bývalej peruánskej premiérke Betssy Chávezovej, ktorá je vyšetrovaná v súvislosti s jej podielom na pokuse o prevrat z roku 2022. TASR informuje podľa správ agentúr AFP a AP.

„Dnes sme sa s prekvapením a hlbokým poľutovaním dozvedeli, že bývalá premiérka Betssy Chávezová, údajná spoluautorka pokusu o prevrat bývalého prezidenta Pedra Castilla, dostáva azyl v rezidencii mexického veľvyslanectva v Peru,“ povedal na tlačovej konferencii peruánsky minister zahraničných vecí Hugo de Zela.

„Vzhľadom na tento nepriateľský čin a vzhľadom na opakované prípady, v ktorých súčasný a bývalí prezidenti tejto krajiny zasahovali do vnútorných záležitostí Peru, sa peruánska vláda rozhodla dnes prerušiť diplomatické vzťahy s Mexikom,“ dodal.

Castillo, niekdajší vidiecky učiteľ, začiatkom decembra 2022 oznámil rozpustenie peruánskeho Kongresu a nové parlamentné voľby. Pre rozpustenie parlamentu sa podľa svojich slov rozhodol pre "prekážky", ktoré vytváral jeho vláde.

Parlament ho vzápätí odvolal z funkcie a následne bol zatknutý v súvislosti s obvineniami z pokusu o štátny prevrat.

Spolu s Chávezovou predstúpili pred súd tento rok v marci. Zatiaľ čo Castillo je od svojho odvolania vo väzbe, Chávezová bola prepustená na kauciu.

Prokuratúra požadovala pre expremiérku 25-ročný trest za údajnú účasť na Castillovom pláne na rozpustenie Kongresu. Pre Castilla požadovali trest vo výške 34 rokov väzenia.

Samotný Castillo obvinenia popiera.

Vzťahy medzi Limou a Mexikom sa po Castillovom odvolaní prudko zhoršili, píše AFP. Peru vyhostilo mexického veľvyslanca po tom, čo Mexiko udelilo azyl jeho manželke a deťom.
