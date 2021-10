Prezident Peru vymenoval za novú premiérku enviromentálnu aktivistku

Lima 7. októbra (TASR) - Peruánsky prezident Pedro Castillo vymenoval v stredu za novú premiérku environmentálnu a ľudskoprávnu aktivistku Mirthu Vásquezovú. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AFP.



Vásquezová (46) nahradila vo funkcii Guida Bellida, ktorý podal niekoľko hodín predtým demisiu. Podľa peruánskych zákonov demisia premiéra automaticky znamená demisiu celého kabinetu.



Castillo dôvod výmeny predsedu vlády neuviedol. Bellido, zástanca tvrdšej ľavice, vo svojom rezignačnom liste uviedol, že konal na Castillovu "žiadosť".



Castillo vymenoval Bellida po svojom víťazstve v júlových prezidentských voľbách. Výber tohto politického nováčika do funkcie premiéra však od začiatku vzbudzovalo kontroverzie, píše AFP.



Peruánske médiá informovali, že Bellida vyšetruje prokuratúra za údajnú obhajobu terorizmu vyhláseniami, ktoré zazneli krátko po tom, ako sa v júni dostal do parlamentu.



V komentároch na spravodajskom webe Inka Vision údajne obhajoval ľudí, ktorí podporovali povstalcov z maoistickej organizácie Svetlý chodník. Svetlý chodník, ktorý viedol svoj boj proti peruánskej vláde od 80. rokov do roku 2000, označila Lima za teroristickú organizáciu.



Vásquezová, nová premiérka, stála v rokoch 2020 až 2021 na čele peruánskeho Kongresu.