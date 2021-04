Pri nehode autobusu zomrelo najmenej 20 ľudí

Lima 13. apríla (TASR) - Najmenej 20 ľudí prišlo o život a 14 utrpelo zranenia pri nehode autobusu, ku ktorej došlo v pondelok na západe Peru. S odvolaním sa na tamojšie úrady a médiá o tom v utorok informovala agentúra DPA.



Priamo na mieste zraneniam podľahlo 18 ľudí. Ďalší dvaja skonali počas prevozu do nemocnice.



Regionálny medzimestský autobus smeroval z obce Huanchayllo ležiacej v provincii Parobamba do Limy. Z dosiaľ nezistených príčin sa prevrátil v hornatej oblasti v regióne Ancash.



Agentúra DPA dodáva, že nehody autobusov sú v Peru pomerne časté, a to aj pre neudržiavané cesty a zlý technický stav vozidiel.