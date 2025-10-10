< sekcia Zahraničie
V Peru žiadajú pre zosadenú prezidentku zákaz opustenia krajiny
Boluarteová doteraz ustála niekoľko pokusov o impeachment.
Autor TASR
Lima 18. októbra (TASR) - Peruánska prokuratúra v piatok požiadala súdy, aby zabránili bývalej prezidentke Dine Boluarteovej opustiť krajinu. Len niekoľko hodín predtým ju Kongres odvolal z funkcie pre neschopnosť zastaviť vlnu násilnej kriminality. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.
Vo vyhlásení prokuratúra požiadala, aby počas vyšetrovania viacerých obvinení vrátane prania špinavých peňazí nemohla Boluarteová opustiť Peru.
Návrh na jej odvolanie z funkcie prezidentky v piatok schválilo všetkých 122 prítomných poslancov parlamentu. Hlavným argumentom bola jej „trvalá morálna neschopnosť“ plniť povinnosti vyplývajúce z úradu a nedostatok politickej vôle viesť boj s organizovaným zločinom.
Boluarteová doteraz ustála niekoľko pokusov o impeachment. Návrhy na jej odvolanie však podporili aj doteraz spriaznené pravicové a krajne pravicové strany. K moci sa dostala po impeachmente prezidenta Pedra Castilla v decembri 2022 uprostred násilne potlačených protestov, ktoré si vyžiadali najmenej 50 obetí.
Peru zažíva najhoršie obdobie politickej nestability vo svojej modernej histórii, keď sa za takmer deväť rokov vystriedalo vo funkcii šesť prezidentov.
